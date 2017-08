Es rollt Die Sanierung des Sportplatzes ist auf der Zielgeraden. Das erste Spiel auf dem neuen Rasen ist zugleich ein Jubiläum.

Rolle für Rolle wurde der sanierte Platz mit Kunstrasen ausgelegt. Die Ersten, die darauf spielen werden, sind die Sportler vom TuS Einheit Wehlen. © Norbert Millauer

Aufgeschürfte Knie sollten in Wehlen künftig kein Problem mehr sein. Nach der Sanierung des Sportplatzes und des dahinterliegenden Hangs spielen die Fußballer bald auf einem neuen Belag. Meterlange Bahnen Kunstrasen wurden verlegt – kein Vergleich zu dem Hartplatz vorher, nicht nur optisch. Jetzt stehen noch ein paar Restarbeiten an. Und die Zeit drängt: An diesem Freitag starten die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Sportvereins TuS Einheit Wehlen gleich mit einem Punktspiel.

Vereinsvorsitzender Uwe Bogott freut sich schon darauf. An drei Tagen wird das Jubiläum gefeiert, mit Wettkämpfen, Musik und einem Feuerwerk. „Hoffentlich ist bis dahin alles so weit fertig!“, so Bogott. Sieht ganz gut aus, beruhigt Torsten Richter von der Ipro-Projektsteuerung. Seit Februar wurden olivfarbene Stützwände am Hang hinterm Sportplatz installiert. „Ohne diese wären die Erdmassen irgendwann auf dem Platz gelandet“, mutmaßt Richter, denn der Hang war instabil. Nach der Hangsicherung wurde der Platz auf Vordermann gebracht, inklusive Spielfläche, Zuschauerareal und Aufwärmbereich. Bezahlt wurden die Arbeiten komplett durch Fördermittel aus dem Topf des Hochwassers 2013. Rund 770 000 Euro stehen auf der Rechnung. Auf eigene Kosten hat der Sportverein zudem das Dach des Vereinshauses saniert. Alles soll gut aussehen, wenn am Freitag, dem 25. August, um 16 Uhr, das Bierzelt eröffnet und der Platz eingeweiht wird. Am Freitag und Sonnabend folgen mehrere Fußballspiele sowie ein Badmintonturnier. Die Funkengarde zeigt am Sonnabend, was sie kann, und die kleinen Besucher können sich bei verschiedenen Stationen auf dem Kleinspielfeld austoben. Höhepunkte sind das Feuerwerk in der Nacht zu Sonntag sowie Livemusik mit Jürgen Gerhardt. Das Festwochenende endet am Sonntag mit einem Frühschoppen.

Das Komplette Programm im Internet www.tuseinheitwehlen.de

