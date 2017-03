Es riecht nach Verrat Die Ermittlungen des FBI gegen Mitglieder des Wahlkampfteams bringen Donald Trump in die Defensive.

Der Historiker Douglas Brinkley wittert einen „unvergleichbaren Moment“ in der Geschichte der USA. „Nie zuvor legte ein Präsident in den ersten 100 Tagen so einen Fehlstart hin“, sagt der Autor preisgekrönter Biografien über die Präsidenten Gerald Ford, Franklin Roosevelt und Theodore Roosevelt. Mit Zustimmungswerten um die 40-Prozent-Marke herum sei noch kein Amtsinhaber so schnell so unbeliebt gewesen wie Trump.

Seit der Anhörung von FBI-Direktor James Comey und NSA-Chef Mike Rogers vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sei nicht nur der letzte Rest an Glaubwürdigkeit dahin. „Es riecht nach Verrat“, urteilt der Professor an der Elite-Universität Rice.

Das Pokergesicht an der Spitze der US- Bundespolizei hatte in der fünfstündigen Anhörung Trump vorgeführt. Ein halbes Dutzend Mal wiederholte Comey, es gebe weder beim FBI noch im Justizministerium Informationen, die darauf hindeuteten, dass Barack Obama den Wolkenkratzer Trumps im Wahlkampf überwachen ließ. „Ich habe keine Informationen, die diese Tweets stützen.“

Bei den angesprochenen Twitter-Beiträgen handelt es sich um eine Serie an unbelegten Behauptungen, die Trump am Morgen des 4. März aufgestellt hatte. Ungeheure Vorwürfe gegen seinen Vorgänger, mit denen sich Trump einen Bärendienst erwies. Die Anhörungen vor dem Komitee am Montag sind eine direkte Konsequenz.

Der Ruch des Verrats rührt von der anderen, viel brisanteren Aussage des FBI-Direktors her. Entgegen der üblichen Praxis informierte er die Öffentlichkeit über Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Wahlkampfteams Trumps wegen möglicher Kooperation mit einer gegnerischen Macht.

Derselbe Comey, den Trump vor fünf Monaten noch über den grünen Klee lobte, weil er Hillary Clintons leichtfertigen Umgang mit klassifizierten Dienst-E-Mails untersuchte, schockierte die Öffentlichkeit bei der Anhörung mit dem Eingeständnis des FBI-Direktors, im Umfeld des Präsidenten werde wegen Kollaboration mit Russland ermittelt.

US-Analysten lesen aus der Anhörung heraus, dass unter anderen Trumps Chefberater aus der Frühphase des Wahlkampfs, Roger Stone, sein außenpolitischer Berater Carter Page sowie Ex-General J.D. Gordon und Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort in Verdacht stehen, den Wahlkampf mit den Russen koordiniert zu haben. Es heißt, ermittelt werde auch gegen die Agitprop-Seite Breitbart, an deren Spitze bis zum August 2016 noch Trumps jetziger Chefberater Stephen Bannon stand. Auch der bereits zurückgetretene Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn dürfte noch im Visier des FBI sein.

Schwarzgeld aus Moskau?

Sprecher Sean Spicer machte die Dinge nicht besser für den Präsidenten, als er nach der Anhörung so tat, als sei Trumps erste Wahl für die Nationale Sicherheit nicht mehr als ein „Freiwilliger“ gewesen. Oder versuchte, der Öffentlichkeit weiszumachen, Manafort habe „im Wahlkampf nur eine sehr beschränkte Rolle“ gespielt.

Tatsächlich managte Manafort fünf Monate lang Trumps Wahlkampf, bis er kurz vor dem Nominierungsparteitag in Cleveland über Schwarzgeld-Zahlungen aus Russland stolperte. Am Dienstag rückten diese ins Blickfeld, nachdem in der Ukraine belastende Dokumente auftauchten. Manafort war dort Berater von Staatschef Viktor Janukowitsch, der 2014 gestürzt wurde.

Die Republikaner versuchten, bei der Anhörung von der Russland-Affäre abzulenken. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Devin Nunes, räumte in einem unbedachten Moment ein, warum die Trump-Partei die FBI-Ermittlungen schnell vom Tisch haben will. „Je länger das im Umlauf ist, desto größer wird die Wolke.“

US-Außenminister Rex Tillerson machte sie mit der Absage seiner Teilnahme beim Nato-Treffen am 5. und 6. April in Brüssel noch ein wenig größer. Während er keine Zeit für die Verbündeten fand, will der ehemalige Exxon-Manager im Laufe des Monats nach Moskau reisen.

Der Führer der Demokraten im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, Eliot Engel, ist empört und will Tillerson dafür vorladen lassen. „Er muss uns sehr schnell einige Fragen beantworten.“

