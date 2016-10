Es raucht wieder Am Sonntag können Interessierte in Grund schon mal Räucherkerzen-Duft schnuppern.

Auch wenn die Adventszeit erst in sechs Wochen beginnt, können Besucher in Grund am Sonntag, den 16. Oktober, schon mal Räucherkerzen-Duft schnuppern. Dann laden die Duftkegel-Produzenten von Hermann Zwetz von 10 bis 17 Uhr zum „Tag des traditionellen Handwerks“ ein. Zwar gibt es keinen Rundgang durch die Produktion, da die Herstellung ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis bleiben soll. Stattdessen können Besucher Räucherkerzen selbst kneten. Im Museum wird zudem ein Einblick in die Geschichte der Räuchermittel gegeben und per Video über die Herstellung informiert.

In der kleinen Fabrik am Tharandter Wald werden jedes Jahr um die 70 Tonnen der Marke Knox hergestellt. Zu den drei klassischen Sorten Weihrauch, Tanne und Sandel kamen vor allem ab den 90er-Jahren immer neue Kreationen wie Honig, Vanille, Glühwein oder Tabak. Sogar blumige Düfte gibt es. Mehr als 40 Sorten hat das Unternehmen im Angebot. (hey)

Adresse: Am Tharandter Wald 12 in Grund

