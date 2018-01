„Es muss erst etwas passieren ...“

Zu „Ärger über Silvesterdreck“, der immer noch teilweise auf den Straßen zu finden ist, äußern Facebook-Nutzer Vorschläge:

Tobias König: Ich nehme immer (wenn überhaupt vorhanden) die größeren Teile – also ab 5 cm und gut sichtbar bei Licht – mit. Mir sträuben sich die Haare, wenn man dann an Neujahr durch die Ortschaft fährt und Pappkartons und die ganzen Batterien auf der Straße stehen sieht. Kein Wunder, dass die Kosten immer mehr steigen – aufgrund einiger Individuen, die meinen, ihren Dreck nicht wegräumen zu müssen. Hingeschleppt haben sie ihn ja auch.

Gabriele Peschel: Ein Feuerwerk für alle an einem Platz und schon wäre das Problem gelöst.

Martin Fiedler: Wie wäre es denn, wenn jeder seinen Dreck einfach wegräumt? Warum soll man denn gezwungen werden, nicht selbst ein Feuerwerk zu machen, nur weil es ein paar geistige Tiefflieger nicht schaffen, ihren Müll wegzuräumen.

Zum Bericht „Jeden Morgen fährt die Angst mit“ über den Schülerverkehr an der Pestalozzistraße:

Sandra Rimpl: Es gibt eine Ampel, an der sie die Straßen überqueren können ... Die müssen nicht zwischen den Bussen rumspringen.

Madlen Posselt: Das ist ein absoluter Zustand auf der Straße da jeden Morgen. Die Kinder rennen zwischen den Bussen durch auf die andere Straßenseite. Ohne nach links und rechts zu schauen. Ich fahre da mittlerweile nur noch Schrittgeschwindigkeit, wenn ich vom Kindergarten rausfahre. Direkt am Grundstück vom Kindergarten ist es komplett duster. Aber das ist gerade die Straßenseite, die alle nutzen, um zur Schule zu kommen. Da sollte schleunigst etwas passieren. Ich ziehe vor jedem Busfahrer den Hut, der morgens da durch muss und immer auf alles achtet. Die haben ein Riesenlob verdient.

Sandra Rimpl: Es ist einfach nur schade, aber es muss erst etwas passieren ... Dann wird wieder dem Busfahrer oder Autofahrer die Schuld in die Schuhe geschoben. Es ist dort sowieso schon eng. Die Kinder können die Ampel nutzen, um auf die andere Seite zu kommen.

Doreen Neumann: Ich habe selber eine Tochter an der Schule und bald geht die nächste dort hin. Die Angst, dass dort oder auf dem gesamten Schulweg etwas passiert, ist immer da. Ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie überall die Ampel nutzen sollen. Aber als Elternteil ist man machtlos, wenn sie sich irgendwann dem Freundeskreis anschließen und alle Regeln missachten. Ein Dank an alle Busfahrer, die jeden Morgen mit hoher Aufmerksamkeit unterwegs sind.

