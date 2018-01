Es muss endlich etwas getan werden

SZ-Redakteurin Catharina Karlshaus. © Archiv/Kristin Richter

Frank Schöbel hatte es schon in den 1980ern geahnt. Der kultige Schlagersänger beschrieb schon damals, was ihm vermeintlich beim Besuch eines Friseurgeschäftes passiert war: Der Meister legte Schere, Kamm und Messer bereit, wies auf die Selbstständigkeit des Kunden hin, der sich doch bitteschön selbst die Haarpracht in Form bringen sollte und ließ sich die ganze Aufhübschung schließlich noch mit zehn Mark bezahlen.

Eine ungewöhnliche Prozedur, über die wir seinerzeit herzhaft gelacht haben. Heute indes macht nicht nur das beliebte Einrichtungshaus aus dem Norden längst aus der personellen Not eine Tugend und fordert in allen Bereichen maximale Selbstständigkeit seiner Kunden. Wer noch niemals einen Gardinenstoff eigenhändig zugeschnitten hat: Dort kann er es erleben.

Und Schwedens beliebtester Exportschlager ist längst kein Einzelfall. Auch in der Gastronomie erinnern sich Restaurantbetreiber plötzlich wieder der guten alten Selbstbedienung. Aus Mangel an fähigen Arbeitskräften kreieren sie scheints moderne Konzepte, die häufig aber nur dem fehlenden Personal geschuldet sind. Denn gleich nun, ob in der Baubranche, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Sozialwesen oder in Schulen und Pflegeeinrichtungen: Überall fehlen Mitarbeiter und trotz aller Willensbekundungen von Politik und Verbänden scheint sich die Situation nur noch zu verschlimmern. Jedoch gilt es, nun endlich gegenzusteuern. Denn bei allem persönlichen Engagement: Menschen werden nicht umsonst seit Jahrhunderten qualifiziert ausgebildet. Es braucht Fachkräfte, um das Leben in unserer gewohnten Weise professionell aufrechtzuerhalten.

