Es müffelt noch immer Am Klärwerk Kaditz wurde zwar schon vieles unternommen. Doch nicht alle Probleme konnten bisher gelöst werden.

Der Kaditzer Klärwerkschef Gert Bamler vor den Silos der Schlammverladung, im Hintergrund die Faultürme. Er und Spezialisten suchen derzeit intensiv nach den Ursachen für den Gestank. © SZ/Peter Hilbert

Gert Bamler freut sich immer wieder über starken Wind. Denn der löst so manches Problem am Kaditzer Klärwerk, das der 53-Jährige leitet. Zumindest für kurze Zeit. Denn regt sich hingegen kein Lüftchen und hängt eine Dunstglocke überm Elbtal, zieht mitunter der Gestank durch Kaditz oder Mickten. Zumindest wieder. Eigentlich sollte das Problem längst gelöst sein. Deshalb suchen Spezialisten der Stadtentwässerung jetzt intensiv nach Ursachen. „Ich hoffe, dass wir das Problem schnell in den Griff bekommen, damit wir weiter in guter Nachbarschaft mit den Anliegern arbeiten können“, sagt Bamler.

Das Problem: Nach langjähriger Pause kam der Gestank wieder

Er hält es für unmöglich, ein Klärwerk ganz ohne Geruch zu betreiben. Deshalb hatten es die einstigen Stadtväter 1910 auch auf die Felder weit vor Dresdens Toren bauen lassen, erinnert er an die Vorgeschichte. Mittlerweile ist die Stadt stark gewachsen, die umliegenden Gebiete sind bebaut. Nach der Wende wurde das Klärwerk schrittweise zur hochmodernen Anlage ausgebaut. Fast 500 Millionen Euro sind seitdem in das Kaditzer Werk geflossen.

Der entscheidende Fortschritt kam Ende 2012. Damals wurden die eiförmigen Faultürme in Betrieb genommen. In diesem Herzstück reift der Schlamm. So entsteht Faulgas, mit dem in Blockheizkraftwerken Wärme und Strom erzeugt werden. Zuvor musste der Schlamm noch mithilfe von Erdgas auf 100 Grad erhitzt und so getrocknet werden. „Das hat wesentlich schlimmer gerochen als jetzt“, sagt Bamler. Nach der Inbetriebnahme der Türme sei es lange Zeit deutlich besser geworden. Doch ab Anfang 2016 zogen wieder Wolken mit Schlammdunst übers Klärwerk, die an alte Zeiten erinnerten. Eine Filteranlage war ausgefallen, die die Abluft von fünf großen Becken direkt an der Autobahn reinigt.

Die erste Lösung: Filter reinigt jetzt die Abluft aus Schlammbehältern gut

Im Januar dieses Jahres war die 80 000 Euro teure Anlage komplett ersetzt worden. Ein erster Schritt. „In dem Bereich direkt neben der Autobahn hat der Geruch um 90 Prozent abgenommen“, betont der Klärwerkschef. Das wurde genau gemessen.

Die Gestanksquellen: An Verladestation nach wie vor Probleme

„Doch die Gerüche von der Schlammverladung oder an anderen Stellen haben sich nicht deutlich verbessert“, sagt er. Die kritischen Punkte befinden sich vor allem in der Schlammbehandlungsanlage, die sich auf der anderen Seite der A 4 ans Klärwerk mit seinen Becken anschließt. Bamler führt als Beispiele weitere Filteranlagen für die Abluft an einem Speicher für das aus dem Schlamm herausgeschleuderte Wasser und an einem Maschinengebäude der Pumpenanlage an. Ein ganz sensibler Bereich sei die Verladestation mit drei Silos, wo er von Lkws abtransportiert wird.

Die Beschwerden: Stadtentwässerung braucht jetzt konkrete Fakten

Die Beschwerden folgten auf dem Fuß. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Bamler. Deshalb gehe er offensiv mit dem Thema um. Alle Beschwerden habe der Klärwerkschef persönlich beantwortet. Zudem hat er die Kritiker zu zwei Führungen nach Kaditz eingeladen, wo er ihnen die Probleme erläutert hat. Doch besonders wichtig sei für ihn jetzt, dass er bei Problemen genau erfährt, wann es wo gestunken hat. Nur so könnten die Spezialisten die genauen Ursachen finden. Denn es gebe sehr viele Einflüsse. Die Stadtentwässerung hat auf ihrer Internetseite eine Eingabemaske eingerichtet. Dort können konkrete Angaben – auch anonym – eingegeben werden, wann und wo eine Geruchswolke im Umfeld des Klärwerks entdeckt wird.

Die weiteren Schritte: Seit Kurzem Test mit Duftanlage bei Schlammverladung

„Wir unternehmen jetzt sehr viel, um die Probleme zu lösen“, so der Klärwerkschef. Einige Schritte sind bereits umgesetzt. So müssen Sattelauflieger nach der Schlammverladung mit Planen abgedeckt werden, bevor sie zur Kompostanlage fahren. Seit Juni gibt es zudem eine Versuchsanlage, die bei der Verladung Duftstoffe aus Düsen sprüht. „Das geschieht nach dem Prinzip des Duftsprays auf Toiletten“, erläutert er. An einem Verlade-Silo lief ein Lüfter bisher permanent, um keine explosiven Gase entstehen zu lassen. Was natürlich riecht. „Wir haben nun eine Steuerung eingebaut, sodass er nur bei Bedarf zugeschaltet wird.“

Die Prüfpläne: Spezialisten suchen weitere Lösung gegen Schlammgestank

„Ich habe den Eindruck, es hat sich in den letzten drei Wochen verbessert“, sagt Bamler. Erfreulich sei, dass die Zahl der Beschwerden stark zurückgegangen ist. Er hofft, dauerhafte Lösungen zu finden. Bis Jahresende soll dafür ein Maßnahmen-Paket stehen. So wird ein Ingenieurbüro beauftragt, Lösungen für das Abluftsystem der Verladeanlage zu finden. Zudem prüfen Techniker das Betriebsregime der Faultürme. Wenn möglich, wird die Belastung im nächsten Vierteljahr etwas reduziert. Außerdem haben Spezialisten im Juli Abluftproben genommen und in einem Programm berechnet, wo Gerüche entstehen und wie sie sich ausbreiten. Bis wann die nötigen Schritte umgesetzt sind, hänge aber vom Zeitaufwand ab.

