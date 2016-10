Es liegt noch Fördergeld brach Das Regionalmanagement des Dresdner Heidebogens weist auf Zuschussmöglichkeiten hin.

© dpa

Bürger, Vereine und Kommunen können nach wie vor Vorhaben in den Bereichen Wohnen, Soziokultur, Wirtschaft und Infrastruktur beim Dresdner Heidebogen einreichen. Darauf verweist Regionalmanager Klaus Kroemke. „Obwohl investive Maßnahmen bis zu 80 Prozent gefördert werden können, ist die Resonanz auf das Angebot noch gering.“ Diese Zwischenbilanz wird auch nach der letzten Infoveranstaltung im „Grünen Baum“ in Bernsdorf gezogen. Auf den ersten Blick gebe es wenig Grund zu klagen: Vor einem Jahr gab es den ersten Aufruf, Fördervorhaben einzureichen. Seitdem wurden 64 Anträge beim Heidebogen abgegeben, davon 30 private. Davon wurden 57 durch den Koordinierungskreis zur Förderung ausgewählt, oder anders ausgedrückt: 2,7 Millionen Euro an Fördermitteln freigegeben, hinter denen ein Gesamtinvestitionsvolumen von 9,2 Millionen Euro steht. „Gemessen am für 2015/16 vorgesehenen Budget von 5,7 Millionen Euro sind wir noch nicht einmal bei der Hälfte von dem, was möglich wäre,“ so Kroemke. Weniger als zehn Bürger hörten im Grünen Baum diese Botschaft.

Die Anwesenden jedenfalls hatten Interesse und auch konkrete Vorhaben. Es offenbarten sich aber Schwierigkeiten, die Bürger mit dem Förderprogramm haben. Einer sei aus einer anderen Region, einer hatte sein Projekt bereits begonnen, einer habe sein Vorhaben, den historischen Bahnhof Cunnersdorf, im Außenbereich. Ein Paar habe sein Um- und Ausbauvorhaben im Februar eingereicht, also den letzten Auswahltermin knapp verpasst und muss nun bis zum nächsten Koordinierungskreis am 6. Februar 2017 (!) auf eine Entscheidung warten, um dann bei einem positiven Votum den eigentlichen Förderantrag beim Landratsamt zu stellen und vielleicht noch einmal ein halbes Jahr zu warten bis der positive Bescheid kommt.

Kroemke: „Gemessen an Zeiträumen der Geldverdopplung bei anderen sind eineinhalb Jahre Zeit bis zum Förderbescheid ja wirklich schnelles Geld, aber es sind einfach nicht die Zeiträume, mit denen man rechnet.“ Auch für Marlen Gläßer vom Waldbad Bernsdorf dauert „die Warterei“ zu lange. Eigentlich. Denn natürlich ist es eine Überlegung wert, mit durch Fördermittel vermehrtem Geld mehr für seine Badegäste herauszuholen. Der ganze Prozess der Vergabe müssten vereinfacht werden, hieß es. Die Mittel jedenfalls stehen zur Verfügung. Kroemke: „Wer höhere Hürden nicht scheut, kann einen großen Nutzen daraus ziehen.“ Zum Beispiel bei der Schaffung von Wohnraum, beim Abbau von Barrieren, bei Spielplätzen und Parkanlagen. „Bis 2. Dezember ist noch Zeit, um Anträge für die Koordinierungskreissitzung am 6. Februar 2017 einzureichen.“ (SZ)

zur Startseite