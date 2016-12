Es lebe die Fichte! Endlich: Sachsens häufigster Baum ist zum „Baum des Jahres“ gewählt worden. Aber hat er überhaupt eine Zukunft?

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen klettert im sächsischen Kirnitzschtal auf einen Baum und deponiert dort eine Plastikbox mit Heftchen, in das sich moderne Schatzjäger, Geocacher genannt, eintragen sollen. Was er nicht ahnt: Der Baum selbst ist ein Schatz, Deutschlands höchste Fichte. Die Nationalparkverwaltung hat extra kein Schild aufgestellt, weil sie nicht will, dass jemand Herzchen mit Initialen in die Rinde schnitzt. Schnell beseitigen Nationalparkwächter das unerwünschte Gipfelbuch. Der Kletterer kommt mit einer Ermahnung davon. Außer ihm hatte keiner den Aufstieg gewagt. Das Logbuch war leer. Zusammen mit der Rekordfichte in der Kirnitzschklamm – sie ist über 60 Meter hoch – sind 2017 alle Gemeinen Fichten Titelträger. Die Art ist als Baum des Jahres ausgerufen. Endlich, sagt der Tharandter Forstprofessor Andreas Roloff, Mitglied und viele Jahre Chef des Kuratoriums Baum des Jahres, das die Wahl vornimmt. Mehrfach sei die Fichte schon unter den ersten dreien gewesen, berichtet er, habe dann aber das Siegertreppchen verpasst. Diesmal sei die Mehrheit für die Fichte „relativ eindeutig“ gewesen.

Die Fichte ist Försters Liebling: schnell wachsend, produktiv, gut zu vermarkten. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist etwa jeder zweite Baum eine Fichte. Doch die Art polarisiert. Früher Retterin aus der Holznot, hängt der Fichte heute das Image der drögen Plantagenpflanze an, die in Monokulturen die Landschaft bedeckt, gebeutelt von Stürmen und Borkenkäfern. „Willst du den Wald bestimmt vernichten, pflanze Fichten, pflanze Fichten“, heißt es ironisch. Für Andreas Roloff wird es höchste Zeit, den Ruf der Fichte zu retten. Denn an sich hat der Baum keine negativen Eigenschaften, sagt er, wenn man von den piksenden Nadeln einmal absieht.

Der Kampf am Kahleberg

Wenige Minuten vom Schreibtisch des Professors entfernt steht im Breiten Grund die 150 Jahre alte Meilerfichte, höchster Baum im Tharandter Wald. Roloff, der die Sprache der Bäume seit vielen Jahren erforscht, blickt an dem Riesen empor, lehnt sich dann an den Stamm, die Wurzeln betrachtend, die wie Krakenarme weit ins Umfeld greifen, Wasser und Nährstoffe heranpumpen. Das kühle, feuchte Tal ist ein idealer Platz für den Baum, sagt Roloff. Er könnte locker noch einmal 150 Jahre hier stehen. „Dem geht es richtig gut.“

Domäne der Fichte sind tiefe Schluchten wie an der Kirnitzsch und hohe Berge, etwa der Kahleberg im Osterzgebirge. Dort hat der Professor manch krüppelige Fichte angetroffen, die auf den öden Geröllfeldern durchhielt. Solche Bäume heißen „Kampffichten“. Über die Nadeln kann der Baum noch Wasser aufnehmen, wenn der Boden längst hart gefroren ist. Diese Zähigkeit imponiert dem Forscher. „In ihrem Areal ist die Fichte eine Überlebenskünstlerin.“

Das Problem ist, dass Fichten häufig dort gepflanzt wurden, wo sie gar nicht hingehören. Im Sebnitzer Wald gibt es solche Stellen. Sägengekreisch und Axtschläge führen zur Pferdekopfhütte und zu Annette Schmidt-Scharfe, der Revierförsterin, die gerade einige rund 90 Jahre alte Fichten fällen lässt. Der Bestand hier ist das, was die Fachfrau ganz bildhaft ein „Altersheim“ nennt: betagte Bäume, zusammengepackt wie in einer Schublade. Die Alten sind von Fäule bedroht, haben wegen der Enge ihre unteren Äste verloren. Das Gewicht sitzt weit oben in der kurzen Krone. Packt dort der Sturm kräftig zu, wippt er so lange an dem Stamm, bis er fällt.

Die Försterin lässt gezielt die faulen und kurzkronigen Bäume schlagen. So macht sie dem Nachwuchs Licht, kleinen Buchen, massenhaft ausgesät wohl von dem angejahrten Einzelbaum in Sichtweite, den die Forstfrau liebevoll „alte Tante“ nennt. Junge Fichten sieht man fast keine. Das ist der Wille der Natur, sagt Frau Schmidt-Scharfe. Und der führt wie von selbst zu einem stabilen Wald. Die Natur, sagt sie, weiß besser als wir, was auf uns zukommt.

Buchen, Eichen, Tannen – das sind die Bäume der Zukunft. Und die Fichte? Am richtigen Platz ist sie ein Schmuckstück, sagt Annette Schmidt-Scharfe. Und wirtschaftlich könne ihr sowieso kein anderer Baum das Wasser reichen. Deshalb will sie die Fichte – in geringerer Stückzahl – unbedingt behalten, auch im Angesicht des Klimawandels, der mit Sturm und Trockenheit daherkommt. „Dafür muss ich ihr die richtigen Bedingungen geben.“

Schon Stradivari stand auf Fichte

Es gibt sie also noch, die Liebhaber der Fichte, und das auch außerhalb des Waldes. Für den Geigenbaumeister Sebastian Schneider-Marfels in Kreischa ist die Fichte nicht bloß der Baum des Jahres, sondern mindestens der Baum des Jahrhunderts. So alt jedenfalls sind die ältesten Fichtenhölzer, die im Lager seiner Werkstatt liegen. Doch ist es kein Holz aus unserer Region. Was zwischen Vogtland und Erzgebirge an Fichte wächst, ist für den Instrumentenbau gänzlich ungeeignet, erklärt er. Die Jahresringe der Bäume sind einfach zu breit.

Wenn Herr Schneider-Marfels sich Fichte kauft, dann Bergfichte, am liebsten aus dem Südalpenraum, „Richtung Italien“, sagt er. Das schätzten schon die klassischen Geigenbauer wie Stradivari. Bergfichten wachsen sehr langsam, feinjährig, wie der Fachmann sagt. Das gibt dem Holz Klang und Stabilität. Solche Raritäten bekommt man von alten Meistern, die sie wiederum von ihren Vorgängern ererbt haben. Was so ein Stück Holz kostet, darüber spricht der Geigenbauer lieber nicht. „Fichte ist noch annehmbar günstig“, sagt er nur.

Aus Fichte fertigt man die Geigendecke mit den Schnörkel-Löchern. Sie dient als Resonanzplatte. Dicke und Wölbung sind entscheidend für den Klang. Mit Bildhauermeißeln und Minihobeln, der kleinste nicht größer als ein Daumennagel, hebt der Meister Span für Span ab. Viele Handgriffe macht er rein intuitiv. Aber keineswegs nach Schema F. Holz ist ein inhomogener Werkstoff. Jedes Stück muss anders bearbeitet werden. „Das macht Kunsthandwerk aus.“ Und das erklärt auch den Preis. Für einen Neubau von Schneider-Marfels muss man an die 15 000 Euro investieren.

