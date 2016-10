Es läuft! Ein in Dresden initiierter Flüchtlings-Lauftreff findet auch in anderen Städten Zuspruch. Problem ist die Fluktuation.

Es ist ein bunter Haufen an Flüchtlingen und Einheimischen, der sich samstags in Dresden zum Laufen trifft. Manche kommen nur einmal, andere immer wieder. © Bettina Niesar

Man muss kleine Schritte machen. Dieser Satz bleibt hängen. Es ist ein gutes Jahr her, dass Marco Angermann es satt hatte, immer nur mit Worten gegen die Hetzer in den sozialen Netzwerken Haltung zu zeigen. Inspiriert von Spiegel-Kolumnist Achim Achilles, der über einen Lauftreff mit Flüchtlingen in Viersen schrieb, kam ihm die Idee für Dresden. Man muss kleine Schritte machen, lautete die Botschaft des Artikels, und Angermann machte den ersten.

Am Samstagmorgen findet der Refugee-Lauftreff zum 57. Mal statt, und wieder werden sich rund 30 Flüchtlinge und einige lauffreudige Einheimische im Ostragehege treffen, um gemeinsam fünf, zehn oder 15 Kilometer an der Elbe zurückzulegen. „Seit dem ersten Treffen im September 2015 ist noch keins ausgefallen“, erzählt Marco Angermann. Der 33-Jährige erinnert sich noch an die Anfänge im Spätsommer vorigen Jahres, als humanitäre Hilfe zunächst das drängendste Anliegen war. „Es ging ja darum, die Leute aus den Lagern überhaupt mal rauszuholen, sie zu beschäftigen.“

Das größte Problem war die Sprache. Angermann ging daher mit Bildern von einer Läufergruppe zu den Flüchtlingen und rief nebenher über einen Facebook-Aufruf zum Sammeln von Sportklamotten und ausgedienten Laufschuhen auf. „Was für ein Bild“, meint der Dresdner – „als wir die Jungs in bunte Shirts steckten, sahen sie für viele gleich freundlicher aus.“ Mittlerweile ist der Zuspruch so groß, dass es in Dresden noch einen zweiten Termin am Mittwochabend im Großen Garten gibt.

„Ich habe sogar schon einen Halbmarathon geschafft“, erzählt Medhanie Ghebremarian. Der 31-Jährige aus Eritrea ist seit einem Dreivierteljahr regelmäßig am Start. „Wir laufen und lachen viel zusammen, und ich kann mein Deutsch verbessern.“ Dass laufbegeisterte Männer wie Ghebremarian schon so lange dabei sind, ist eher die Ausnahme.

Es ist ein Kommen und Gehen

Die Fluktuation ist groß, weil viele Flüchtlinge nicht in Dresden bleiben. „In diesem Jahr sind schon einige Tränen geflossen, weil auch Freundschaften entstehen“, sagt Angermann. Rund 500 Flüchtlinge in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Freiberg und Heidenau hat man in der gesamten Zeit schon bewegt. Das Laufprojekt entwickelt sich auch in anderen Städten. Extremläufer Sebastian Schliwa hatte in Heidenau einen wöchentlichen Treff organisiert, der nach der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung Anfang dieses Jahres jedoch wieder eingestellt wurde. Ähnlich lange wie Dresden gibt es auch den Lauftreff in Leipzig. Bei einem Rennen startete dort sogar mal eine reine Frauengruppe. Sonst sind nur vereinzelt Frauen dabei. „Es ist eine Kulturfrage. In den meisten Ländern gibt es so eine Laufbewegung überhaupt nicht – für viele ist das Neuland“, erklärt Angermann.

Lauftreffs in Bautzen und Pirna sind in Planung. „Es ist immer eine Frage der Manpower“, meint der Familienvater, der bis vor Kurzem noch „hauptamtlich im Ehrenamt“ für das Projekt gearbeitet hat und als Unternehmer „ein soziales Jahr“ eingelegt hat, wie er selber sagt. Um auch Fördermittel zu beantragen und Spendenquittungen ausstellen zu können, hat er im Mai eine gemeinnützige Organisation gegründet und ist nach wie vor auf der Suche nach Mitstreitern in anderen sächsischen Städten. „Dafür braucht es gar nicht viel: ein paar Sachen, eine Laufstrecke und natürlich motivierte Läufer.“

Auf Sach- und Geldspenden ist das Projekt auch angewiesen. „Dann können wir ab und zu mal Startgelder mitfinanzieren“, erklärt der Organisationsleiter. Die Flüchtlinge müssten ebenso einen Obolus zahlen. Das „Überbemuddeln“, wie Angermann dazu sagt, sei ein Fehler gewesen. In der Anfangszeit habe man die Neuankömmlinge mit Kleiderspenden überschüttet. Doch sie haben aus den Erfahrungen gelernt.

Die wichtigste, wenn auch keine neue, Erkenntnis ist, was Sport bei der Integration leisten kann. „Sie lernen unseren Alltagswortschatz und unsere Gepflogenheiten.“ Einer Frau zur Begrüßung die Hand zu reichen, habe am Anfang einige Männer Überwindung gekostet. „Doch mittlerweile ist das für sie ganz normal, und wie glücklich und dankbar die meisten nach der Runde sind, ist ein schönes Gefühl.“

Zum Treffen kann jeder kommen, ob jung oder alt, ob schnell oder langsam. In letzter Zeit fällt nur auf, dass das Refugee-Team bei einigen Volksläufen sogar vordere Plätze erreicht. Ein schöner Nebeneffekt, findet Angermann und erklärt die gute Form seiner Teilnehmer. „Die meisten Männer sind jung, hoch motiviert und haben eine Läuferstatur.“

Läufer aus Eritrea in Bautzen vorn

In Bautzen lebt beispielsweise ein Asylbewerber aus Eritrea, der beim Stadtlauf die Konkurrenz um Minuten abgehangen hat. Der 19-jährige Robel Tewelde gilt als großes Talent. Wie viele Flüchtlinge insgesamt in sächsischen Vereinen aktiv sind, wird vom Landessportbund (LSB) nicht erfasst. Mit den beiden Projekten „Integration durch Sport“ und „Förderung der Integration von Flüchtlingen durch Sport“ werden in diesem Jahr etwa 90 Sportvereine gefördert. Dazu schult der LSB in Qualifizierungsmaßnahmen wie „Fit für die Vielfalt“ Übungsleiter und Trainer in interkultureller Kompetenz.

Doch jede Idee, jedes Projekt beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Wie vor einem Jahr bei Marco Angermann. Und der ist mit seinen Untersützern jetzt sogar im flotten Tempo unterwegs.

