Es kreucht und fleucht Mücken haben es in diesem Jahr schwer, Wespen und Nacktschnecken nicht. Die SZ erklärt, wie man sich schützt.

Gefräßiger Schleimer: Die Spanische Wegschnecke wird bis zu 14 Zentimeter lang und wurde 1994 zum ersten Mal in Sachsen nachgewiesen. © dpa

Sie fressen sich durch den Salat, hinterlassen juckende Pusteln oder versetzen ganze Kaffeetafeln in Panik: Die Saison für Wespen, Mücken und andere Plagegeister hat wieder begonnen. Auch wenn viele von ihnen in der Natur eine wichtige Funktion erfüllen, so sind sie gerade dem Menschen überaus lästig. Die Sächsische Zeitung erklärt, wie es dieses Jahr in der Region um die nervenden Tierchen steht und wie man sie fernhalten kann.

Mücken: Plagegeister lassen noch auf sich warten

Sie lieben Pfützen und stehendes Wasser – und menschliches Blut: Mücken. Doch dieses Jahr finden die Plagegeister und ihre Opfer nicht so oft zueinander wie sonst. „Es war bisher in unserer Region zu trocken“, sagt Dr. Hanno Voigt, Biologe und Insektenexperte aus Freital. Deshalb fehlt es den Mücken an Wasser, um ihre Larven abzulegen. So habe es Jahre gegeben, da seien die Mücken schon im Mai geschwirrt. Dieses Jahr lassen die Tiere auf sich warten – noch. „Je wärmer es ist, umso besser können sie sich vermehren“, sagt Hanno Voigt.

Ab Ende Juni könnte es deshalb noch unangenehm werden. Viel tun kann man gegen die Plagegeister allerdings nicht. Um sie sich vom Hals zu halten, hilft nur lange Kleidung oder ein Mückenspray für die Haut. „Diese enthalten Duftstoffe, die die Mücken nicht mögen“, erklärt Dr. Matthias Nuss von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden. Außerdem empfiehlt es sich, Regentonnen im Garten gut abzudecken und die Dachrinne intakt zu halten, sodass kein Wasser stehen bleibt.

Wespen: Sie lieben Trockenheit – und Fleisch

Was die Mücken verabscheuen, gefällt dagegen den Wespen: Sie mögen Trockenheit. Deshalb können dieses Jahr, zumindest lokal, mehr Wespen auftreten als sonst, sagt Hanno Voigt. Richtig los geht es dann spätestens im August.

„Dann ist die Entwicklung im Nest abgeschlossen und die Arbeiterinnen vagabundieren durch die Natur“, erklärt Matthias Nuss. Wem eine Wespe begegnet, dem empfiehlt der Insektenspezialist, Ruhe zu bewahren. „Es bringt nichts, um sich zu schlagen.“ Das ziehe nur noch mehr Wespen an. „Die Wespe sendet ein Pheromon aus, das die anderen Wespen alarmiert.“ Hanno Voigt hat deshalb einen Tipp, wie man sich Wespen vom Hals hält, wenn man im Garten sitzt. „Am besten ist es, zur Ablenkung etwas abseits hinzustellen, einen Teller mit Melone zum Beispiel“, sagt er. Auch Wurst oder Schinken sind bei den Tieren beliebt. Das funktioniert aber nicht dauerhaft. „Steht der Teller immer, tritt eine art Gewöhnungseffekt ein und es kommen noch mehr Wespen.“

Etwas schmerzhafter, aber entgegen landläufigen Meinungen nicht gefährlicher, ist der Stich einer Hornisse. Wer ein Hornissennest findet, darf es nicht einfach so entfernen. Weil sie unter strengem Schutz stehen, muss zunächst die Naturschutzbehörde informiert werden. Diese erteilt dann eine Ausnahmegenehmigung.

Nacktschnecken: Der Schleimer ist ein Einwanderer

Sie ist der Horror vieler Gartenbesitzer und vermehrt sich rasend schnell: die Nacktschnecke. Insgesamt 24 Arten kommen in Sachsen vor. Doch nur wenige sind tatsächlich auch schädlich, sagt Dr. Katrin Schniebs von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden.

Eine, die sich regelrecht durch Gärten frisst, ist die Spanische Wegschnecke. Nach der Wende über Gartenerde und Pflanzen aus den Altbundesländern und Niederlanden eingeschleppt, ist der gefräßige Schleimer inzwischen zu einem beachtlichen Schädling für Gartenbau und Landwirtschaft geworden. Doch Katrin Schniebs rät von Schneckenkorn, Salz oder Schere ab. „Damit sterben die Tiere einen qualvollen, langsamen Tod.“ Außerdem töte Schneckensalz auch die einheimischen Schnecken. Katrin Schniebs empfiehlt deshalb, die lästigen Wegschnecken abzusammeln und mit kochendem Wasser abzutöten. Außerdem helfen Laufenten, Schneckenzäune oder schneckenabweisende Anstriche. Oder aber man beseitigt das Problem noch vor seiner Entstehung: Denn von August bis Oktober legen die Spanischen Wegschnecken meist unter Steinen, Holz oder Blumentöpfen ihre Eier ab. Die Gelege können 200 bis 500 Eier enthalten. „Diese sollte man sofort durch Zerdrücken vernichten“, sagt Katrin Schniebs. Oder aber Gartenbesitzer passen sich an: „Man kann auch nur Pflanzen anbauen, die von den Schnecken nicht gefressen werden. Dann wird sich die Zahl der Wegschnecken im Garten deutlich verringern, weil die Tiere abwandern.“

Schmetterlinge: Der Schrecken der Hecken ist im Anmarsch

Mit ihren bunten, interessant gezeichneten Flügeln hübsch anzusehen, möchte ihnen eigentlich keiner etwas antun. Doch Schmetterlinge können im Garten ganz schön Schaden anrichten, besser gesagt ihre Raupen.

Ein Vielfraß, der derzeit auf dem Vormarsch ist, ist der Buchsbaumzünsler. Er wurde über Baumschulware aus Ostasien eingeschleppt. Seine Raupen fressen sich nun hierzulande durch die Hecken. „Inzwischen ist der Buchsbaumzünsler auch in Dresden angekommen“, sagt Matthias Nuss. In wenigen Wochen, so schätzt der Experte, werden sich die ersten Schäden bemerkbar machen. „Dann könnten die ersten Hecken kahl sein“, sagt er. Bis Freital ist es dann nicht mehr weit.

Zecken: Kleine Spinne mit großer Wirkung

Sommerzeit ist Zeckenzeit. Auch wenn die meisten Bisse ungefährlich sind, ist Vorsicht geboten. Denn Zecken können Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) auslösen. Die Borreliose wird über Bakterien im Speichel der Zecke übertragen. „Nach dem Aufenthalt im Wald oder auf Wiesen sollte man sich gründlich absuchen“, sagt Dr. Vinzenz Grahl, Hausarzt im neuen Medizinischen Versorgungszentrum Freital.

Hat eine Zecke zugebissen, empfiehlt sich für die Entfernung eine Zeckenzange. „Die Tage danach sollte die Stelle beobachtet werden“, sagt Grahl. Treten Rötungen um den Biss auf, sollten Betroffene zum Arzt gehen. Das gilt auch, wenn an anderen Körperstellen juckende Rötungen auftreten. Dann könnte es sich um die Wanderröte handeln.

Während es gegen die Borreliose keinen Schutz gibt, kann man gegen FSME mit einer Impfung vorbeugen. In Sachsen ist derzeit nur das Vogtland als FSME-Risikogebiet ausgewiesen.

