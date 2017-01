Es kann nur einen geben „Monsieur Dakar“ hat es wieder getan: Rekordsieger Stéphane Peterhansel gewinnt zum 13. Mal die härteste Rallye der Welt.

Stephane Peterhansel (r.) und sein Ko-Pilot Jean Paul Ottret feiern ihren Sieg. © REUTERS

Stéphane Peterhansel blinzelte schmunzelnd in die heiße Sonne über Buenos Aires. Sein 13. Triumph bei der härtesten Rallye der Welt war gerade wenige Minuten alt, über rund 8 000 Kilometer hatte „Monsieur Dakar“ mal wieder brütender Hitze und klirrender Kälte getrotzt. Müde sah er aus, doch an den Ruhestand wollte der 51-Jährige längst nicht denken.

„Nächstes Jahr steigt doch die 40. Dakar“, sagte Peterhansel grinsend auf eine entsprechende Frage: „Ich denke, das wird ein sehr schönes Jubiläum.“ Noch nach seinem 12. Sieg im vergangenen Jahr hatte der Rekordgewinner laut über ein Karriere-Ende nachgedacht - nun scheint Peterhansel gewillt, noch ein bisschen an seinem Denkmal zu bauen.

Keiner hat die Dakar derart geprägt wie der Franzose, kaum einer ist so eng mit der Geschichte dieser beinahe mythischen Rallye verbunden. Sechsmal gewann Peterhansel mit dem Motorrad (erstmals 1991), siebenmal mit dem Auto (2004). Zudem brachte er im vergangenen Jahr den Erfolg zu Peugeot zurück, bescherte den Franzosen den ersten Titel seit 1990 und legte nun gleich einen weiteren nach.

Peterhansels Stärken machen auch weitere Erfolge nicht unwahrscheinlich, er lebt von seiner Konstanz. „Peter“ fährt immer schnell, aber selten am absoluten Limit. Nur, wenn sich das Risiko rentiert, geht er es auch ein. Keiner beherrscht das geforderte Gesamtpaket aus Psychospielchen, Taktieren und fahrerischem Können auf diese Weise.

Doch mittlerweile wird auch deutlich, dass sich Peterhansels Nachfolger schon in Stellung bringt. Sein Landsmann und Peugeot-Kollege Sébastien Loeb, Rekordweltmeister der Rallye-WM, kämpfte bei seiner zweiten Teilnahme schon hart um den Gesamtsieg. Nur rund fünf Minuten trennten die beiden Motorsport-Größen letztlich.

„Dieser Sieg schmeckt besonders süß, weil er so hart erkämpft war“, sagte Peterhansel daher, „einen so geringen Abstand haben wir bei der Dakar fast nie.“ Er weiß um die Stärke seines Herausforderers. „Séb lernt sehr schnell, im vergangenen Jahr hat er noch viele Fehler gemacht, in diesem nur einen kleinen“, sagte Peterhansel: „Er wird schnell an Erfahrung gewinnen, sein Sieg ist nur eine Frage der Zeit.“

Es ist nicht lange her, da feierte Peterhansel seine Erfolge noch mit dem deutschen Team X-raid. In diesem Jahr schlugen sich die Minis trotz eines personellen Umbruchs ordentlich, die beste Platzierung erzielten Orlando Terranova (Argentinien) und sein deutscher Co-Pilot Andreas Schulz (Hohenbrunn) als Sechste. „Es war eine harte Dakar“, sagte Teamchef Sven Quandt: „Die Hitze zu Beginn von über 40 Grad, danach die Höhe in Bolivien von über 4000 m - zusätzlich der viele Regen und Schlamm.“

Leider, so Quandt, hätten „reglementbedingte Einflüsse“ ein besseres Ergebnis verhindert. So seien die Diesel-Allradfahrzeuge klar im Nachteil gewesen: „Die vielen schnellen, welligen und steinigen Passagen waren hart für uns, wir hatten keine Chance gegen die Buggys.“ (sid)

