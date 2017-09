„Es kann alles passieren“ Thomas Schneider hat vor der Saison die Männer der HSG Neudorf/Döbeln übernommen.

Thomas Schneider (42) trainiert die Neudorf/Döbelner HSG-Männer seit drei Monaten. © Dietmar Thomas

Thomas Schneider, seit einem Vierteljahr sind Sie als Trainer an der Mulde tätig, wie haben Sie sich eingelebt?

Ich hatte das Glück, in einen sehr gut funktionierenden und organisierten Verein zu kommen. Hier bin ich auf eine Mannschaft getroffen zu der vier, fünf neue Leute dazugekommen sind, aber wo man von Anfang an das Gefühl hatte, es passt. Auch die Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft funktioniert super und das ist auch Sinn und Zweck in solch einem Verein.

Wie ist die Vorbereitung verlaufen?

Wer mich kennt, weiß, dass ich ziemlich ehrgeizig bin. Vielleicht hat der eine oder andere Spieler das Gefühl gehabt: Mensch, der ist nie zufrieden. Aber ich kann das schon einschätzen, was die Jungs zeigen. Auch Leute, die zuletzt nicht so die Rolle gespielt haben, geben noch einmal Gas. Das macht schon Spaß. Auch wenn sich gestandene Spieler noch einmal motivieren.

Wie sieht das Ziel aus?

Es ist eine Saison, in der alles passieren kann. In beide Richtungen. Es ist unglücklich, dass es so wenige Spiele sind. Wenn uns ein guter Start gelingt, und wir dieser Welle nutzen können, ist von unserer ausgeglichen besetzten Mannschaft sicher sehr viel zu erreichen. Es gibt für mich mit Zwickau und Görlitz zwei Favoriten, danach kann alles passieren, da agieren die Mannschaften auf Augenhöhe. Ich traue uns zu, gegen jede Truppe etwas zu reißen. Aber es kann auch gegen jede Truppe etwas passieren. Da bin ich als Trainer gefordert, immer ein Stück auf das durchaus vorhandene gute Level draufzupacken. Dafür wäre ein Heimsieg im ersten Spiel gut, denn dann ist der Weg leichter.

Ist es gegen ihren Ex-Verein am Wochenende ein besonderes Spiel?

Wer etwas anderes sagt, der lügt. Es gibt da noch viele Drähte, aber es ist Sport und ich habe die Aufgabe, hier eine Mannschaft aufzubauen. Und deshalb ist es das Ziel, zu Hause zu gewinnen. Der Verlierer zahlt!

Es fragte: Dirk Westphal

zur Startseite