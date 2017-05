Es jazzt im Streichelgehege Das 47. Dixieland Festival hat begonnen. Traditionell wurde der Start im Zoo gefeiert. Das Besucherplus hat auch Regenguss am Nachmittag nicht verhindert.

Ein Ständchen für die Ziegen und Schafe im Dresdner Zoo. Die Band Lamarotte sorgt für Stimmung bei Dixie im Zoo. © René Meinig

Diese Krankheit macht einfach nur Spaß. Das Dixie-Fieber ist wieder ausgebrochen. Zum 47. Mal feiert Dresden sein berühmtes Festival. Eine Woche lang sorgen unzählige Jazz- und Dixie-Bands für Stimmung. Der traditionelle Start wurde am Sonntag im Zoo mit einem Besucherplus gefeiert. Mit 8 200 Gästen kamen 1 700 mehr als im Vorjahr. Fünf Bands sorgten für das musikalische Programm. So auch die neun Jungs von Lamarotte.

Die Band aus dem niederländischen Tilburg gehört seit 1994 zum Dresdner Dixieland. Immer wieder kommen die Musiker in die Elbestadt. In diesem Jahr haben sie 25 Auftritte geplant – in nur einer Woche. Schlusspunkt ist die Fahrt im Cabriobus bei der Parade am kommenden Sonntag. Im Zoo sorgten sie zweimal für Stimmung. „Die Atmosphäre stimmt, das Publikum ist super“, sagt Jan Hoes, der das Banjo spielt. Auch bei ihm ist die Diagnose schnell klar: Dixie-Fieber. Die Symptome sind schnell klar. Spaß und Freude pur, gemischt mit einem kleinen Grad an Verrücktsein.

Vergnügt scherzen sie mit den Fans, posieren für Fotos, spaßen am Bühnenrand. Ein Foto im Streichelgehege? „Warum nicht?“, sagt Toine Bastings. Er schultert sein Sousafon, eine spezielle, besonders große Art der Tuba, und winkt die anderen Bandmitglieder heran. Los geht’s. Die Ziegen und Schafe gucken ein wenig irritiert, wer denn da durch das Holztor tritt. Besucher zücken begeistert die Kameras. Ein solches Motiv will sich niemand entgehen lassen. Und die Musiker posieren geduldig. Auch wenn die Ziegen neugierig an den Instrumenten schnüffeln. Dann geht es zur Bühne zurück. Dort präsentiert Carmen Schlese zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Claudia das Dixie-ABC. In diesem Jahr geht es um die Besonderheiten von Brass-Bands. Die kommen ohne Technik aus und musizieren auch mal im Gehen.

„Endlich fängt das Dixie-Leben wieder an“, sagt Carmen Schlese. Das ganze Jahr über freut sie sich auf das Festival. „Es ist ein großes Familienfest“, sagt sie. Man kennt sich, man grüßt sich, man sieht sich mal wieder. Und so haben auch viele Stammgäste den Weg in den Zoo gefunden. „Der Start hier passt einfach“, sagt Carmen Schlese. Die Besucher schunkeln mit und klatschen begeistert. Auch, als dunkle Regenwolken aufziehen. Davon lassen sich die Lamarotte-Jungs nicht beeinflussen. Das Dixie-Fieber hält auch im Regen.

