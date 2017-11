Kommentar Es ist zum Verrücktwerden Wieder brachten es die Schönfelder mit traurigen Nachrichten ins Fernsehen, stellte Kathrin Krüger-Mlaouhia fest.

Kathrin Krüger-Mlaouhia ist Reporterin der Großenhainer Lokalredaktion der SZ. © Kristin Richter

Die Schönfelder tun einem leid. Wieder brachten sie es mit traurigen Nachrichten ins Fernsehen: Nach den schweren Unwetterschäden im Juni im Schlosspark wüteten nun erneut Diebe im Ort, indem sie den neuen Geldautomaten sprengten. Lange hatte die Gemeinde dafür gekämpft, nachdem die Sparkasse ihre Filiale in Schönfeld schloss. Und nun das – es ist zum Verrücktwerden!

Erschrecken und Traurigkeit herrschten am Dienstag unter den Schönfeldern. Mit der Ruhe scheint es in ihrem beschaulichen Dorf an der Bundesstraße vorbei. Ein Anwohner des Getränkemarktes sagte, er hätte nun schon zum 20. Mal die Polizei wegen eines Delikts informiert. Die Beamten waren schnell vor Ort, aber nicht schnell genug, um die Bande auf frischer Tat zu ertappen. Der Anwohner selbst, der das Geschehen bemerkte, konnte auch nichts tun. Es ist wirklich zum Verrücktwerden!

Als Trost bleibt, dass wohl bald ein neuer Automat aufgestellt wird. Denn der Geldspucker ist natürlich versichert.

E-Mail an Kathrin Krüger-Mlaouhia

zur Startseite