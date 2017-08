Es ist so heiß wie im Vulkan In Italien, Spanien und auf dem Balkan ächzen Urlauber unter der Hitze. Auf Madeira ärgert man sich über heftige Winde und in Österreich wird nach Unwettern aufgeräumt.

In Süd- und Zentralitalien und vielen anderen Teilen Südeuropas herrscht derzeit eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius. Da hilft eine kühle Dusche, wie dieser Mann in Florenz zeigt. © dpa

Mallorca wird derzeit von einem für die Urlaubsinsel eher ungewöhnlichen Gesprächsthema beherrscht: der Bullenhitze. Seit Ende Juli schwitzen Einwohner und Urlauber bei Temperaturen von zeitweise über 40 Grad. Am schlimmsten aber seien die Nächte, sagen die Leute. In der vergangenen Woche sanken die Werte mancherorts nie unter 30 Grad.

Schuld ist eine Hitzeblase, die sich aus Nordafrika über das Mittelmeer geschoben hat und auch die meisten anderen Anrainerstaaten ächzen lässt, von Griechenland über den Balkan bis nach Italien. Die serbische Hauptstadt Belgrad erlebte mit 40 Grad Celsius am Samstag den heißesten

5. August seit 130 Jahren. In Budapest wurde am Freitag der Rekordwert von 39,7 Grad Celsius gemessen. Mittlerweile sind die ersten Hitzetoten auf Mallorca zu beklagen. Auf Palma erlitt ein Obdachloser einen Hitzschlag. Dasselbe Schicksal ereilte einen 17-Jährigen beim Joggen in Cala d’or. Auf der Iberischen Halbinsel kommt ein weiteres Wetterphänomen hinzu. Seit einer Woche haben die Wüstenwinde neben dem Festland auch die Balearen fest im Griff, besonders Mallorca und Ibiza. Zum Problem wurden die nun auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira. Fast alle Flüge von und nach Funchal wurden annulliert. Auf dem Flughafen herrscht Chaos. Infos gibt es kaum. „Die Situation ist sehr belastend“, sagte der Anwalt Axel Kiermeyer aus Hamburg, der mit seiner Ehefrau eigentlich am Sonntag zurück in die Heimat fliegen wollte. „Wenn ich meine Klienten so behandeln würde, wie die Fluggesellschaften die Passagiere hier ... so darf man mit Kunden nicht umgehen“, erzürnte sich der 43-Jährige über den mangelnden Informationsfluss.

Ganz anders sieht es dagegen in Österreich und Norditalien aus. Dort laufen die Aufräumarbeiten nach dem heftigen Regen und den Murenabgängen auf Hochtouren. „Wir haben das Schlimmste hinter uns“, sagte Feuerwehrkommandant Josef Promegger. Das bei Urlaubern beliebte Großarltal im Bundesland Salzburg war besonders stark von Regen, Hagel und Schlammlawinen betroffen. Auch die Lage in der Steiermark entspannte sich langsam. In Tirol starb dagegen ein deutscher Urlauber in einem Hochwasser führenden Bach. Viel Regen gibt es derzeit in Skandinavien. In Schweden und Norwegen kam es deswegen zu Erdrutschen und Überschwemmungen.

Auch Italien kämpft gegen die Wetterkapriolen. Es gab mehrere Todesopfer im Nordosten des Landes. Eine Frau starb, weil Geröllmassen ihr Auto verschütteten. Zwei Männer verloren ihr Leben durch Blitzschläge.

In Mittel- und Süditalien herrscht dagegen extreme Hitze. Hier kämpfte die Feuerwehr gegen zahlreiche Brände. Ein 84-Jähriger starb am Montag an schweren Brandverletzungen, nachdem er während der Arbeit auf seinem Grundstück bei Neapel von Flammen überrascht worden war. (dpa)

zur Startseite