„Es ist schwierig, allem gerecht zu werden“ Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach zieht ein Fazit für 2017 und sagt, was im neuen Jahr ansteht.

Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) will 2018 die Ortsentwicklung in der Gemeinde Klingenberg voranbringen. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Schreckenbach, die Gemeinde Klingenberg besteht nun seit fünf Jahren. Was glauben Sie, wie zufrieden sind die Bürger?

Durch den Zusammenschluss sind wir ein gutes Stück größer geworden. Verwaltung und Gemeinderat haben seither versucht, die Gemeinde als Ganzes zu betrachten. Wir haben viele Investitionen getätigt, die innerhalb der kleinen Gemeinden schwierig zu stemmen gewesen wären. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Zeit lang gebraucht, um in manchen Bereichen ein Miteinander zu finden, aber das war uns vorher bewusst. Wir sind auf einem guten Weg und als Gemeinde gut aufgestellt. Ich hoffe, das sehen auch die Einwohner so. Die Anliegen, die an uns herangetragen werden, nehmen wir ernst. Die Frage ist immer nur, wie schnell man die Dinge angehen kann.

Was hätten Sie gern zügiger umgesetzt?

Zum Beispiel den Spielplatz in Friedersdorf. Der ist schon über fünf Jahre im Gespräch, und deswegen gab es einige Kritik. Wir haben lange auf Fördermittel gewartet und konnten erst dann Angebote einholen. Im letzten Jahr waren die Angebote jedoch einfach nicht annehmbar, nach einer erneuten Ausschreibung liegen wir nun wieder im Kostenrahmen. So etwas wirft uns in der Umsetzung zurück.

Die Gemeinde hatte sich 2017 vorgenommen, restliche Hochwasserschäden zu beseitigen. Ist das gelungen?

Die Hochwasserschadensbeseitigung ist fast abgeschlossen. Wir haben insgesamt 4,5 Millionen Euro verbaut, und bis auf eine Brücke ist alles fertig. Ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind. Die Schäden sind nachhaltig beseitigt, sodass an diesen Stellen in den kommenden Jahren nichts mehr passieren sollte.

Mit der Sanierung des ersten Wohnblocks „Am Sachsenhof“ wurde ein Großprojekt in Angriff genommen. Wie ist der Stand?

Die Sanierung des Blocks 2a-c ist weitestgehend abgeschlossen. Bis Ende Februar wollen wir je nach Witterung alles fertig haben. Wir sind jetzt dabei, die Wohnungen zu bewerben. Zehn Wohnungen sind bisher vermietet, vierzehn noch frei. Dann geht es im Frühjahr weiter mit der Sanierung von Block 7.

Wo wird dieses Jahr noch investiert?

Nach dem Abriss des Zentralhofs in Ruppendorf wollen wir dort eine Kinderkrippe bauen. Die Turnhalle in Pretzschendorf soll fertiggestellt werden. Außerdem brauchen wir zusätzlich circa 50 Hortplätze für die Grundschule Pretzschendorf. Wir wollen, dass alle, die Bedarf haben, auch einen Platz bekommen. Beim Feuerwehrgerätehaus in Colmnitz haben wir großen Bedarf, und wir wollen den Bau neuer Zisternen im Auge behalten. Auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz haben wir noch auf der Liste stehen und die Straßenbaumaßnahmen in Friedersdorf sowie die Sanierung der Straßendecke in Pretzschendorf. Mittelfristig stehen die Ortsdurchfahrt in Höckendorf und die Turnhalle Klingenberg als Hauptposten im Haushaltsplan.

Reichen die Krippenplätze dann mit dem Neubau in Ruppendorf?

Im Bereich der Altgemeinde Höckendorf fehlen 30 bis 35 Plätze. Die Raumbelegung ist voll ausgereizt. Durch den Neubau kann die Situation zumindest entspannt werden.

Die Gemeinde will sich 2018 mit der Ortsentwicklung beschäftigen. Was versprechen Sie sich davon?

Das Konzept für die ganze Gemeinde soll zeigen, wo aus Sicht der Einwohner und Vereine Möglichkeiten zur Verbesserung des Lebens-, Arbeits- und Wohnumfeldes in den Ortsteilen gesehen werden. Diese Entwicklungsbedarfe sollen bewertet werden und als Leitfaden bei der Ausgestaltung der Ortsteile dienen.

Wie geht es 2018 mit dem Pretzschendorfer Kulturhaus weiter?

Wir wollen mit den Interessensvertretern zunächst ein Betreiberkonzept und eine bauliche Bewertung erarbeiten, damit wir wissen, wie das Kulturhaus in den nächsten Jahren genutzt werden kann, welche baulichen Aufwendungen für die Unterhaltung auf uns zukommen und wie wir das Gebäude wirtschaftlich betreiben können. In der letzten Einwohnerversammlung 2017 haben wir darüber ausführlich gesprochen. Wenn dieses Konzept steht, werden wir gemeinsam über weitere Schritte reden. Ich freue mich, dass viele Pretzschendorfer die Gemeinde mit dem Gebäude nicht alleine lassen und sich engagieren und helfen wollen, damit das Gebäude als kulturelle Stätte erhalten bleibt. Ich bin auf die Diskussionen in diesem Jahr gespannt.

Es steht aber außer Frage, dass Veranstaltungen in die Pretzschendorfer Turnhalle verlegt werden, oder?

Es wurde schon vor Jahren überlegt, ob es Alternativen zum Kulturhaus gibt und ob Veranstaltungsstätten zusammengefasst werden können. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass das die allerletzte Möglichkeit sein soll und der Erhalt des Hauses im Vordergrund steht.

Wie sehen Sie grundsätzlich die Entwicklung der Gemeinden im ländlichen Raum?

Wir haben in der Gemeinde lange Wege zwischen den Ortsteilen und eine geringe Besiedlungsdichte, halten aber trotzdem die entsprechende Infrastruktur vor. Das ist wesentlich aufwendiger als in der Stadt und mit hohen Kosten verbunden. Es ist schwierig, allem gerecht zu werden. Trotz Fördermitteln kostet es die Gemeinde viel finanzielle Kraft, um die einzelnen Bereiche zukunftsfähig zu halten.

Was erwarten Sie sich von der Bundes- und Landespolitik?

Dass wir die Aufgaben so erfüllen können, dass wir hier auf dem Land ohne wesentliche Defizite leben können. Wenn wir zurückschauen, haben wir in den letzten 27 Jahren bereits sehr viel Gutes erreicht. Wir müssen jedoch weiterhin die finanziellen Voraussetzungen erhalten, um die noch bestehenden Defizite kontinuierlich weiter abbauen zu können. Und da gibt es noch einiges zu tun.

Das Gespräch führte Anja Ehrhartsmann.

