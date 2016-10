„Es ist schrecklich, was Sie Finn-Luca angetan haben“ Ein Dreijähriger verhungert fast in einer Wohnung. Ins Gefängnis muss der Verantwortliche nicht.

Finn-Luca wiegt keine 13 Kilogramm, als er ins Neustädter Krankenhaus gebracht wird. Der Bauch des damals Dreijährigen ist aufgebläht, sein Körper ist übersät mit grünen und gelben Flecken – von den Ohrmuscheln bis zu den Unterschenkeln. Auf die Ärzte wirkt der Junge völlig verstört: Sobald sie sich ihm nähern, fängt er an, die Fäuste gegen seinen Kopf zu schlagen und zu schreien. Finn-Luca kann nicht erzählen, was ihm widerfahren ist. Er stammelt nur einzelne, unverständliche Worte.

Das Kind war Anfang 2015 nicht weit davon entfernt, zu verhungern, stellt ein Rechtsmediziner am Freitag vor dem Dresdner Amtsgericht fest. Dort hat sich Tobias K. wegen Verletzung der Fürsorgepflicht und vorsätzlicher Körperverletzung verantworten müssen. Dabei ist der 25-jährige Montagearbeiter nicht einmal der Vater des Jungen. Vor zwei Jahren findet er bei Mutter Janine F. Unterschlupf in Gorbitz. Dafür soll er sich um Finn-Luca kümmern. Mit der Aufgabe ist er überfordert, als die Mutter über Tage nicht zurückkommt, weil sie bei ihrem Freund in Pieschen bleibt. Das Kind geschlagen zu haben, bestreitet K.: „Kann sein, dass ich ihn beim Spielen zu doll angepackt habe.“

Doch Richter Markus Vogel hat keine Zweifel, dass die Blutergüsse von Tobias K. stammen, und er nichts getan hat, damit das Kind ausreichend Essen bekommt. „Und Sie selber waren in dieser Zeit satt“, sagt er. „Es ist einfach schrecklich, was Sie und ihre Freundin Finn-Luca angetan haben.“ Eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhängte das Gericht, ausgesetzt zur Bewährung. Die Körperverletzung sieht es als erwiesen an, die Verletzung der Fürsorgepflicht nicht, da er kein Elternteil ist. Mutter Janine F. ist bereits verurteilt worden, zu acht Monaten auf Bewährung. (SZ/sr)

