Tagesgespräch „Es ist schön, etwas mit bewegen zu können“ Der CDU-Stadtverband Leisniger Land hat gewählt. Der neue Vorsitzende ist der alte: Mathias Voigtländer. DA sprach mit ihm.

Herr Voigtländer, was war Ihre Intension, sich für eine weitere Amtsperiode für dieses Ehrenamt zur Verfügung zu stellen?

Die Arbeit an sich macht mir Spaß und ich habe auch Freude daran, mit den Personen, die sich in der Ortsgruppe engagieren, etwas zu bewegen. Der Erhalt unseres Freibades ist nur ein Beispiel dafür. Wir haben uns über die Jahre schon etwas aufgebaut und glauben, auch bei unserem Landtagsabgeordneten für das Gehör zu finden, was die Kommunen bewegt. Dazu gehört die Brachflächenrevitalisierung genauso wie der Finanzausgleich. Dort ist es wichtig, mindestens das bisherige Niveau zu halten. Schließlich lassen sich für den ländlichen Bereich wie den unsrigen nicht in dem Maße Investoren finden wie für Mittel- oder Oberzentren.

Was möchten Sie mit der CDU-Ortsgruppe kurz- und mittelfristig für Leisnig erreichen?

Wichtig für uns als Stadtverband ist, den Bestand an Mitgliedern zu halten und auszubauen. Mit 39 Mitgliedern sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben und Engagement im Stadtbad- oder Sportverein fördern. Da gibt es jetzt schon relative viele, auch jüngere Leute, die zwar nicht Parteimitglied sind, aber für unsere Ziele im Stadtrat und darüber hinaus mit eintreten. Dieses Mitgestalten wollen wir fördern. Denn wenn es um die Stadt und das Vorwärtskommen von Leisnig geht, sollte die Parteizugehörigkeit nicht im Vordergrund stehen. Mittelfristig schauen wir auch schon mal ins Jahr 2019. Wir haben vor, auch in den neuen Stadtrat als stärkste Fraktion einzuziehen.

Gibt es etwas „Unerledigtes“ aus der zurückliegenden, zweijährigen Amtszeit?

Ja, in gewisser Weise die Mitgliedergewinnung. Wir haben zwar neue Mitglieder dazugewonnen. Doch es hätten mehr sein können. Aber man muss nicht immer das Negative suchen. Ich finde, wir stehen nicht schlecht da, haben einiges erreicht und sollten daher positiv auf das schauen, was vor uns liegt. Man muss auch mal zufrieden sein. Wichtig ist, dass man sich nicht auf den Ergebnissen ausruht. Das wollen wir aber auch nicht.

