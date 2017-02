„Es ist meine Aufgabe, auf Missstände aufmerksam zu machen“ Nach einem Interview mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth zur Sicherheit in Riesa schlagen die Wellen hoch. Die SZ hat nachgehakt.

Ein SZ-Interview vom 11. Februar hat in Riesas Rathaus und beim CDU-Stadtverband für Protest gesorgt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Stadt für Großveranstaltungen gerüstet ist. © Archiv/Lutz Weidler

Herr Mackenroth, das SZ-Interview mit Ihnen sorgt für Aufregung. Was bekommen Sie selbst für Reaktionen?

In der Tat gibt es viele Rückmeldungen – bei mir überwiegt die positive Resonanz, die bei mir eingegangenen Reaktionen zeigen, dass viele auf eine Thematisierung dieser Probleme gewartet haben. Ich freue mich, wenn dieser Weckruf jetzt einen Dialog in Gang setzt. Die ersten Signale aus dem Rathaus deuten auf die Bereitschaft zum Gespräch auch über kritische und grundsätzliche Punkte hin.

Gibt es aus Ihrer Sicht einen Grund, bestimmte Interview-Aussagen zurückzunehmen oder anders zu formulieren?

Nein, meine Aufgabe als direkt gewählter Abgeordneter ist es auch, auf Missstände vor Ort aufmerksam zu machen. Wenn sich die Probleme auch nicht im bilateralen Gespräch klären lassen, dann bleibt nur, sie öffentlich anzuzeigen.

Können Sie die Erklärungen von Stadt und FVG zu den Sicherheitskonzepten Riesas nachvollziehen?

Schauen Sie nach Dresden, da gibt es eine bekannte Agentur, die für jede größere Veranstaltung ein Sicherheitskonzept plant. In Riesa finden offenbar individuelle Besprechungen statt – so weit, so gut. Aber nur weil A und B vorher gesprochen haben, was im Ernstfall getan werden muss, weiß C (etwa das Sicherheitspersonal) in den geringsten Fällen detailliert darüber Bescheid. Ich bleibe dabei: Bei 6 000 Besuchern, wie bei Andrea Berg, auf Absprachen und einen Leitfaden, der online abrufbar ist, zu verweisen, halte ich für fahrlässig. Es braucht für die verschiedene Arten von Veranstaltungen feste und vor allem konkrete Sicherheitskonzepte, an die sich jeder Beteiligte hält. Im Übrigen ist die Auflage das eine, sie muss auch konsequent durchgesetzt werden. Die immer wieder aufkommenden massiven Beschwerden der Anlieger zeigen auch, dass die Ortspolizeibehörde nachbessern muss.

Beim Thema Breitband-Ausbau verweist die Stadt darauf, dass man mit der Stadtrats-Sondersitzung am Donnerstag den Termin für die Förderung doch noch einhalte. Andere Gemeinden hielten dieser Tage aus demselben Grund Sondersitzungen ab. Das klingt, als würde alles im Lot sein, oder?

Es zeigt doch nur, was ich seit vergangenem Herbst gesagt habe: Riesa ist im Verzug, steht hinten an. In Großenhain gelang es schon bei der ersten Ausbaustufe, in der Innenstadt als landesweites Modellvorhaben eine 100-Prozent-Förderung zu erreichen. Wenn die Stadt erst unter Druck handelt, in letzter Minute mit Sondersitzungen während der Ferienzeit und Nachtragshaushalt den Termin für die Förderung einhält, dann ist das zumindest keine gute Planung. Sehen Sie, wenn uns im Landtag erst in diesem Jahr eingefallen wäre, dass wir den Doppelhaushalt 2017/18 noch verabschieden müssen, dann hätten wir das sicher geschafft – aber die Unzufriedenheit aufgrund der mangelnden Liquidität des Freistaats wäre groß gewesen.

Aber jetzt zeichnet sich doch eine Lösung für Riesa ab ...

Riesa bekommt nun hoffentlich auch schnelles Internet, aber sicher ist eine Förderung auch bei Einhaltung der jetzt auslaufenden Frist noch lange nicht. Vielleicht gab es schon Firmen, ein Start-up oder ein Unternehmen, was sich in Riesa ansiedeln wollte, aber wegen des fehlenden schnellen Internets nun anderswo sitzt. In jedem Fall gut ist, dass nun Bewegung in die Sache kommt. Wir hoffen alle auf einen positiven Ausgang.

Die Fragen stellte Christoph Scharf.

