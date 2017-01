Es ist ihm eine Ehre Wolfgang Stumph freut sich auf die Laudatio auf Rolf Hoppe zum Semperopernball. Und weitere Orden gehen an ...

Wolfgang Stumph (rechts) wurde 2015 mit dem Orden des Semperopernballes geehrt. Für dieses Jahr schlug er Schauspielkollegen Rolf Hoppe vor. © Karsten Prauße

Seine erste Begegnung mit Rolf Hoppe hat Wolfgang Stumph im Liegen verbracht. „Das ist meine früheste Erinnerung an ihn“, sagt er, „Ich war Komparse in ‚Richard III‘ und spielte einen toten Soldaten.“ Da war er noch Schüler. Nun wird der Schauspieler bald vor seinem großen Kollegen auf der Bühne stehen. Eigentlich müsse er zumindest knien, meint Stumph. Schließlich sei es für ihn eine so große Ehre, Rolf Hoppe zum St. Georgs Orden zu gratulieren.

Den 86-Jährigen auf dem Semperopernball am 3. Februar auszuzeichnen, hat er angeregt, weil Hoppes künstlerische Arbeit nicht nur ihn, sondern zahllose Menschen beeindruckt. „Rolf Hoppe ist international bekannt und seiner Heimat treu, er brennt für das, was er tut, und hat sich mit seinem Hoftheater einen Lebenstraum erfüllt“, sagt Wolfgang Stumph bei einem Treffen mit dem künftigen Preisträger.

Kaiserwalzer mal ohne Kaiser

Gestern gab Ball-Chef Hans-Joachim Frey zwei weitere Preisträger bekannt: den rumänischen Präsidenten Klaus Johannis und den Sänger Peter Maffay. „Wir sind Persönlichkeiten wie Klaus Johannis dankbar, dass sie alles tun, um Europa, unsere Freiheit, unsere Werte und die inspirierende Vielfalt des Kontinents zu bewahren und zu schützen“, begründet Frey die Entscheidung des Ballvereins. Peter Maffay habe nicht nur siebenbürgisch-sächsische Wurzeln, genau wie Rumäniens Staatsoberhaupt. Er sei Dresden auch besonders verbunden. Nach der Flut 2013 unterstützte der Sänger mit 15 000 Euro den Bau des Spielplatzes am Johannstädter Elbufer. Den hatte die Flut schwer beschädigt. Außerdem hilft er traumatisierten Kindern und Jugendlichen unter anderem mit Auszeiten auf seinem Hof auf Mallorca. Dort sollen sie sich von schlimmen Erlebnissen und kräftezehrenden Therapien erholen. Er sammelt Geld für schwerkranke Kinder und engagiert sich gegen Rassismus und Intoleranz. Im Sommer begleitete Peter Maffay den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Rumänien. Nun sehen sich der rumänische Präsident und der Künstler in Dresden wieder. „Peter Maffay hat angekündigt, für die Gäste das Lied ‚Über sieben Brücken musst du gehn‘ zu singen“, sagt Ball-Initiator Hans-Joachim Frey.

Über sieben Brücken werden am Ballabend auch die Besucher des Semper-Open-Air-Balls gehen. Auf dem Theaterplatz hat Sänger und Moderator Gunther Emmerlich eine neue Aufgabe übernommen. Er wird den Hit zusammen mit dem Publikum vor der Semperoper anstimmen. Außerdem setzt er eine Tradition fort, die mit seinem Künstlerkollegen Roland Kaiser begann: Gemeinsam mit Tausenden singt Emmerlich unter freiem Himmel den Kaiserwalzer. Zehn Jahre lang führte er durch die Eröffnungsgala. Inzwischen schon zum zweiten Mal begleitet der Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer das Saalpublikum durchs Programm. In diesem Jahr an seiner Seite: Die ARD-Nachrichtensprecherin Linda Zervakis.

Sie weiß aus erster Hand, weshalb die Arbeit des Kinderhilfswerkes Unicef so wichtig ist. Als Charity-Partner des Semperopernballes fließen ihm die Spenden der Gäste in und vor der Oper sowie der Erlös aus der Tombola zu. Damit will Unicef Kindern helfen, die innerhalb Syriens auf der Flucht sind. Winterkleidung, Trinkwasser, Impfungen und Notunterkünfte sind gerade jetzt im Winter bitter nötig. Unicef-Pate Hans Sigl hat sich zum Ball angekündigt, um darüber zu informieren, wo genau Spendengelder zum Einsatz kommen. Der Bergdoktor Martin Gruber ist eine seiner bekanntesten Rollen.

Debütanten in ganz neuem Licht

Viele neue Gesichter und weitere Preisträger verspricht Ball-Chef Hans-Joachim Frey, ohne zu viel verraten zu wollen. Auch Bekannte seien beim 12. Semperopernball dabei. Zum Beispiel der russische Komponist Anton Lubchenko, der im vergangenen Jahr den Walzer komponierte, nach dem die Debütantenpaare ihre Choreografie tanzten. Er wird eine weitere Komposition vorstellen, sie eröffnet die Gala mit einem Auftritt des Semperopernballetts.

Die Debütanten indes werden ihren großen Auftritt nach der Melodie des Blumenwalzers von Tschaikowsky haben – begleitet von einem ganz neuen Licht.

Einige wenige Restkarten hat der Ballverein noch anzubieten: www.semperopernball.de

