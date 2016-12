Es ist entschieden: Die Kita-Gebühren steigen Nach mehreren Monaten hat Ottendorf einen Entschluss gefasst. Eltern müssen nun ins Portemonnaie greifen.

Künftig müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Ottendorf-Okrilla mehr zahlen. Der Gemeinderat hat einer Erhöhung der Beiträge nun endgültig zugestimmt. © picture alliance / dpa-tmn

Die Würfel sind endgültig gefallen. Und man muss deutlich sagen: Es hätte schlimmer kommen können für die Ottendorfer Eltern. Denn seit September diskutiert der Gemeinderat über eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten der Gemeinde. Mit diesen zusätzlichen finanziellen Mitteln will die Verwaltung die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichern, die nach Angaben von Kämmerer Alexander Glas bereits ab dem kommenden Jahr gefährdet sein kann.

Deswegen sollten die Beiträge ursprünglich an die zulässigen Höchstsätze angepasst werden. Hätte der Gemeinderat diesen Beschluss durchgewunken. hätten die Ottendorfer für Krippenkinder 31 Euro, für Kindergartenkinder 23 Euro und für Hortkinder zwölf Euro monatlich mehr bezahlen müssen. Diese saftige Preissteigerung wollte das Gremium den Eltern aber nicht zumuten, hat deswegen in mehreren Sitzungen und beim Arbeitswochenende in Holzhau über das Thema debattiert, verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und immer wieder den Taschenrechner bemüht.

Nun standen am Montagabend die Elternbeiträge erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Diesmal sah die Beschlussvorlage folgende Erhöhung pro Monat vor: Knapp 20 Euro für ein Krippenkind, 13 Euro für ein Kindergartenkind und knapp sieben Euro mehr für eine Betreuung im Hort. Doch auch diesen Vorschlag wollten die Gemeinderäte nicht durchwinken. Deshalb brachte CDU-Mitglied Rico Schrapel einen Änderungsantrag ein. Dieser beinhaltet, die Elternbeiträge in allen drei Einrichtungsbereichen um 6,5 Prozent anzuheben – ein Prozentsatz, mit dem sich die Mehrheit des Gremiums zufrieden gegeben und ihn letztendlich auch beschlossen hat.

Doch was heißt das jetzt im Klartext für die Eltern? Sie bezahlen nun für ein Krippenkind 202,30 Euro. Also zwölf Euro mehr. Für ein Kind im Kindergarten werden künftig 119,30 Euro fällig. Das entspricht einer Erhöhung von sieben Euro. Und im Hort steigt der monatliche Preis von 66 Euro auf 70,30 Euro. Mit dieser Änderung der Beitragssatzung hat der Gemeinderat versucht den Spagat zu schaffen zwischen dem Ziel, eine familienfreundliche Gemeinde zu sein und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu sichern.

