„Es ist eine Ehre, in Meißen zu starten“

Er ist 24 und hat die Gewichtheberzukunft eigentlich noch vor sich. Trotzdem ist Max Lang vom Chemnitzer AC nicht rundum glücklich. Olympia in Rio verpasste er wegen der letztlich nicht geschafften Norm. In Meißen dagegen ist Max Lang ein gern gesehener Gast. 2012 und 2013 gewann er das Traditionsturnier um den Pokal der Blauen Schwerter. Auch in diesem Jahr, am 19. November, gehört die deutsche Hoffnung zu den Favoriten. Immerhin kommt er mit der Empfehlung des Deutschen Meistertitels aus Plauen vom letzten Oktober-Wochenende in die Domstadt.

Was er über das Meißner Turnier, das internationale Gewichtheben mit seinem unsäglichen Dopingproblem und Frauen in dieser Sportart denkt, verriet er jetzt der SZ.

Herr Lang, Sie haben das Turnier in Meißen bereits zweimal gewonnen. Was macht dieses Turnier aus Ihrer Sicht so attraktiv?

Als ich zum ersten Mal in Meißen war, wusste ich nicht so recht, was hinter diesem Turnier steckt. Doch durch die Trainer ist mir dann klar geworden, welchen Stellenwert und welche Tradition es hat. Für mich ist solch ein Einladungsturnier etwas ganz Besonderes. Denn es ist eine Ehre für jeden Gewichtheber, dazu eingeladen zu werden.

Sie sind gerade erst Deutscher Meister in Ihrer Gewichtsklasse geworden. Und demzufolge in Topform?

Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich war jetzt vier Wochen bei der Bundeswehr zu einem Lehrgang, konnte deshalb nur in abgespeckter Form trainieren, weil dort die Möglichkeiten nicht so gut waren. Dass es in Plauen so gut läuft, hätte ich selbst nicht gedacht. Jetzt habe ich zwei Wochen Zeit für das Aufbautraining, komme aus dem vollen Training nach Meißen. Danach muss ich nochmal acht Wochen zur Bundeswehr, zum nächsten Lehrgang.

Sie haben Olympia in Rio verpasst. Sind Sie noch immer traurig auch angesichts der Doping-Debatte, die vor und während der Spiele neue Nahrung erhalten hat?

Ja, es ist frustrierend. Aber man lernt, damit umzugehen. Doping ist ja nichts Neues, und ich kenne es aus dem Gewichtheben auch nicht anders. Es ist auf jeden Fall schön, dass der Verband endlich durchgreift. An den jetzigen Aufklärungen der Doping-Welle haben wir letztlich großen Anteil, damit das alles aufgearbeitet wird.

Aber ist mit den Doping-Fällen, zum Beispiel bei dem Polen Adrian Zielinski, nicht auch ein Vertrauensverlust unter den Sportlern verbunden?

Ja, zumal Adrian ja auch für den Chemnitzer AC in der Bundesliga gehoben hat. Bei mir ist es so, dass ich außer den deutschen Athleten niemandem mehr vertraue. Für unsere deutschen Heber lege ich die Hand ins Feuer, weil es praktisch unmöglich ist, hier zu dopen.

Kann man Doping im Gewichtheben aufhalten?

Wir sind auf einem guten Weg.

Was bedeutet es für Sie, so wie in Meißen in einem Wettkampf mit den Frauen um ein- und denselben Pokal zu heben? Hat Frauen-Gewichtheben aus Ihrer Sicht eine Daseinsberechtigung?

Natürlich. Denn auch Frauen können stark sein. Und es gibt unter den weiblichen Gewichthebern sehr viele, die auch ästhetisch heben. Damen wie die Spanierin Lidia Valentin sind dafür beste Beispiele. Aber ich weiß natürlich auch, dass in den oberen Gewichtsklassen schnell ein anderer Eindruck unter den Zuschauern entstehen kann.

Wie sehen Ihre sportlichen Ziele aus? Ist Olympia 2020 für Sie eine Option?

Natürlich. Tokio 2020 ist immer noch mein Ziel. Aber vier Jahre bis dahin sind lang. Und ich denke sowieso immer nur von Wettkampf zu Wettkampf, zumal man sich ja für Olympia vorher qualifizieren muss. Erstmal denke ich an 2017. Da steht eine EM in Kroatien und eine WM in den Staaten an.

Sind Sie auch weiterhin in der Bundesliga aktiv?

Ja, dort mache ich weiterhin mit. Zuletzt lief es allerdings wegen der Bundeswehr-Kurse und dem damit verbundenen Trainingsdefizit nicht so gut für mich. Aber das Wettkampffieber wird durch die Vergleiche hochgehalten.

