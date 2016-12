Es ist ein Mädchen

Ist das schon ein echtes Lächeln? Auf jeden Fall ist die kleine Elena gesund und munter. Das Mädchen erblickte kurz vor Weihnachten im Pirnaer Helios-Klinikum das Licht der Welt – und ist ein Rekordbaby. Nämlich Nummer 800 in diesem Jahr in Pirna. Zum Vergleich: Seit 2011 lag die Zahl der Neugeborenen bei über 700 pro Jahr, aber stets unter 800. Mutter Natalia und Vater Vladimir freuen sich sehr über ihr viertes Kind, das eigentlich erst am 30. Dezember geboren werden sollte. Foto: Helios Klinikum Pirna

