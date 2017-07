Fußball „Es ist ein feines Team“ Neuzugänge Philipp Schramm und Robert Lauterbach freuen sich auf die Landesliga mit dem Radebeuler BC.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Juni war Philipp Schramm noch für die Laubegaster am Ball, bestritt sein letztes Pflichtspiel ausgerechnet gegen Landesklasse-meister Radebeuler BC. Danach wechselte er zum zukünftigen Landesligisten in die Karl-May-Stadt. © kairospress Im Juni war Philipp Schramm noch für die Laubegaster am Ball, bestritt sein letztes Pflichtspiel ausgerechnet gegen Landesklasse-meister Radebeuler BC. Danach wechselte er zum zukünftigen Landesligisten in die Karl-May-Stadt.

Robert Lauterbach Der 27-Jährige hat nach einem Kreuzbandriss und Adduktorenproblemen knapp zwei Jahre lang pausiert.

Am 12. und 13. August startet die Landesliga in die Saison 2017/18. Dann beginnt auch für Philipp Schramm und Robert Lauterbach das Abenteuer 6. Liga. Beide Spieler wechselten vom FV 06 Laubegast zum Aufsteiger Radebeuler BC.

Während Lauterbach schon Erfahrungen in der höchsten sächsischen Spielklasse sammeln konnte, betritt Schramm absolutes Neuland. „Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Mein Ziel war es schon immer, irgendwann einmal in der Landesliga spielen zu können. Ich denke, die Zeit ist nun reif dafür“, begründet Schramm seinen Wechsel in die Karl-May-Stadt.

Der in Pieschen wohnhafte Mittelfeld-Akteur hat sich systematisch dieser Liga angenähert. 1996 begann er in Weixdorf mit dem Fußballspielen, blieb dem Familien-Verein aus dem Dresdner Norden bis 2015 treu. „Dort bekam ich das fußballerische Einmaleins gelehrt. Die gute Nachwuchsarbeit mit qualifizierten Trainern hat mir sehr viel mitgegeben“, erklärt Schramm. Er entwickelte sich zu einer Spielerpersönlichkeit, wollte sich aber mit der Landesklasse nicht zufriedengeben. Also wechselte Schramm 2015 nach Laubegast. Beim FV 06 wurde damals am Aufstieg in die Landesliga gearbeitet.

Lucic glaubt an seinen Ex-Schützling

„Während ich in Weixdorf Stammspieler war, stand ich nun an der Steirischen Straße vielen höherklassig erprobten Spielern gegenüber. Bei der Vorstellung der einzelnen Akteure bekam ich Nervenflattern. Der eine erzählte von Oberliga-Fußball, der andere von Spielen gegen Chemie Leipzig oder Budissa Bautzen, und ich hatte bislang gegen Meißen oder Heidenau gespielt“, erinnert sich Schramm. Doch er biss die Zähne zusammen und wurde zum Stammspieler. Trainer Boris Lucic kennt die Stärken seines ehemaligen Schützlings: „Philipp ist ein guter Mann. Sehr ehrgeizig und lernfähig. Er wird auch in der Landesliga bestehen können“, sagt der Coach, der Schramm zwar ungern in Richtung Radebeul zielen lässt, aber auch Verständnis für diesen Karrieresprung hat. Die Aufstiegsambitionen der Laubegaster scheiterten indes an Niesky und am Radebeuler BC.

Die ersten Trainingseindrücke beim RBC stimmen Schramm, der als Controller in einer Fahrzeugteilefirma arbeitet, optimistisch: „Es ist ein feines Team und hat mit Matthias Müller einen Super-Trainer. Das Umfeld ist toll und der ganze Betreuerstab wirklich hochklassig. Ich will mir hier viel bei den erfahrenen Spielern abgucken.“

Eine Woche vor dem Punktspielstart vollzieht der RBC mit dem Sachsenpokalspiel gegen den Liga-Konkurrenten VfL Pirna-Copitz die Saisoneröffnung. Gleich ein richtiger Gradmesser. Bis dahin stehen jede Menge schweißtreibendes Training sowie Testspiele auf dem Programm. Einmal in der Woche trainieren die Schützlinge von „Lotte“ Müller dabei auf dem Rasenplatz in Weißig. Einem, den dieser Ausflug ins Dresdner Hochland besonders freut, ist Robert Lauterbach.

Der 27-Jährige musste zuletzt nach einem Kreuzbandriss und heftigen Adduktorenproblemen fast zwei Jahre lang pausieren. „Ich bin froh, dass ich wieder richtig fit bin. Und dass wir nicht immer auf Kunstrasen trainieren, denn da bekomme ich oftmals Probleme“, erklärt der Entwicklungs-Ingenieur. Als Kind begann Lauterbach seine Laufbahn bei Fortuna Rähnitz, kam über den TSV Radeburg nach Weixdorf. 2014 wechselte der Stürmer zu Post Dresden. Die Mannschaft hatte damals gerade den Aufstieg in die Landesliga geschafft, Lauterbach wurde zum Stammspieler. Mit dem Abstieg der Postler wechselte er nach Laubegast, doch die Verletzungen unterbrachen seine Karriere.

Dass er heute wieder an eine Fortführung des Fußballerdaseins optimistisch denken kann, hat er seinem Physiotherapeuten Torsten Jäger, seinem unermüdlich um die Genesung seines Sohnes kämpfenden Vater Dietmar und natürlich seinem eigenen Ehrgeiz zu verdanken. Seine Feuertaufe gab Lauterbach im Mai beim Punktspiel des FV 06 in Bad Muskau. „Aus personeller Not heraus musste ich gleich 90 Minuten ran. Bei 35 Grad im Schatten. Das ging gut und gab mir Zuversicht. Nun hoffe ich auf eine verletzungsfreie Zukunft und vor allem endlich wieder eigene Tore.“

zur Startseite