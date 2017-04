„Es ist blöd, gleiche Fehler zu wiederholen“ Die Kanuten nutzten das Potenzial aus dem Osten. Reiner Kießler, deutscher Trainer des Jahres, setzt auf ein System.

Deutschlands Kanuten sind eine Macht. Daran hat Reiner Kießler seinen Anteil. Seit 1992 begleitete der in Roda bei Nünchritz lebende Sachse als Diagnose- und Chefbundestrainer 63 Athleten bei Sommerspielen. Davon gewannen 53 Olympiamedaillen, 40 Gold. Von den Spielen in Rio kehrten von 13 gestarteten deutschen Athleten elf mit Medaillen zurück. Dafür wurde der 65-Jährige als Deutschlands Trainer des Jahres geehrt. Im Interview mit der Sächsischen Zeitung spricht Reiner Kießler über die Gründe des Erfolges, was andere davon lernen können und was den deutschen Leistungssport hemmt.

Herr Kießler, es soll eine Kunst sein, in Rennkanus zu paddeln. Können Sie es?

Aus dem Boot fliege ich nicht sofort raus. Aber ich steige nicht vor Zuschauern in ein Kanu. Vor Sportlern habe ich es immer vermieden. Man muss sich als Trainer in die Bewegung reindenken können, braucht sie aber nicht zu beherrschen. Wer es kann – gut, es schadet nicht. Turntrainer zeigen Höchstschwierigkeiten ja auch nicht als Vorturner ihren Athleten.

Wie wird man Kanutrainer?

Ich war sportlich, Sprinter in Riesa, habe Handball gespielt. Beim Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig war Kanu eine Spezialisierung, die mir zugesagt hatte. Da lernte ich auch meine Frau kennen, sie blieb an der Uni. So war Leipzig mein Ziel für eine Arbeitsstelle. Nach einem Praktikum beim SC DHfK wurde ich nahtlos Nachwuchstrainer, habe mit den Sportlern die Altersklassen durchlaufen. Wir wuchsen gemeinsam.

Trainierten Sie auch Auswahlsportler?

Ja, Alexander Schuck zum Beispiel. Aber ich war kein Reisekader, weil zwei Cousins bei Bayreuth leben. Ich konnte nur in den Osten fahren. Das habe ich akzeptiert, es war eben so. Erfolge wurden ja trotzdem anerkannt, besser vielleicht als heute.

Dann gingen mit der Wende auch für Sie als Trainer die Tore auf.

Aber erst mal wurde ich gekündigt, wie alle, die bei DDR-Sportklubs angestellt waren. Der gesamtdeutsche Kanu-Präsident Ulrich Feldhoff beschwor uns, dass nicht alle ins Ausland gehen mögen. Wir sollten versuchen, Bootshäuser im Osten zu erhalten. Der Verband stellte pro Standort einen Trainer ein. Und doch lebten wir in Angst, dass die mal gestrichen werden. Doch es ging immer weiter. 1992 bekam ich das Angebot, als Diagnosetrainer zu arbeiten.

Was sollte diese Funktion bringen?

Der Diagnosetrainer ist für die Beratung und Trainingssteuerung der Nationalmannschaften verantwortlich. Ich musste Erkenntnisse aus der Leistungsdiagnostik, von Wettkampfanalysen und aus Wissenschaftsbereichen für Sportler in die Praxis „übersetzen“.

Gab es das schon im Westen?

Nein, die Stelle war neu und fußte auf einer Idee des DDR-Chefverbandstrainers Wolf-Dieter Pockrandt. Der musste zwar gehen, hatte mit seinem West-Kollegen zuvor Ideen entwickelt, wie der Leistungssport besser funktionieren könnte. Der Verband wirkte nach der Vereinigung ostlastig – auch wegen der Erfolge und der größeren Athletenzahl. Wir hatten zudem Glück, dass Cheftrainer Josef Capoušek uns machen ließ. Als Prager hatte er vor seiner Flucht 1968 gute Kontakte nach Dresden.

Was ist denn das Besondere, was deutsche Kanuten so erfolgreich macht?

Dass wir als Team zusammenarbeiten, gemeinsam ein System aufgebaut haben. Ich hätte alleine nichts erreicht. Meine Maxime war auch, Sportler regelmäßig zu testen: Athleten müssen immer wissen, wo sie stehen. Aber so wenig Tests wie möglich, so viele wie nötig. Wenn Trainer und Sportler Probleme erkannten, habe ich zuständige Experten gesucht wie Biomechaniker, Trainingswissenschaftler oder Techniker. Mitunter sind es Details, aus denen sich der Erfolg zusammenpuzzelt.

Gibt es eine Basisformel für den Erfolg?

Wir hatten ein Grundsystem im Training. Ganz wichtig ist für mich, dass man an dieses System glaubt, das für richtig befindet. Das Vertrauen fällt natürlich leichter bei Erfolgen. Es funktioniert nicht, sich aus verschiedenen Systemen das Beste herauszupicken. Dann lässt sich schwer nachvollziehen, was Erfolg brachte – oder nicht. Und Trainingstagebücher sind wichtig, um zu analysieren, was aus dem Training rauskam. Und dann gibt es individuelle Besonderheiten, auf die man eingehen muss.

Wurden also DDR-Wege vervollkommnet, verfeinert und den neuen Bedingungen angepasst?

Könnte man sagen. Wenn sich jemand außerhalb des Systems stellen wollte, dann haben wir das toleriert. Aber ich habe keinen gesehen, der damit erfolgreich war. Das liegt wohl auch an unserer Auswahl-Nominierung. Die umfasst nationale und internationale Termine, dauert mehrere Wochen. Einzelne Ausrutscher nach oben haben so keinen großen Wert. Jedes Jahr müssen sich alle wieder neu qualifizieren, egal, wie erfolgreich sie im Vorjahr waren.

Gibt es denn einen Austausch mit anderen Sportarten in Deutschland?

Die erfolgreichen Nordischen Kombinierer trainieren ähnlich wie wir. Ich habe auch Eisschnelllauf-Trainer Achim Franke zur Weiterbildung geholt. Der erzählte, dass er vor dem Wechsel vom Eishockey zum Rundenlauf sich von DDR-Kanuten den Erfolgsweg erklären lassen sollte. Der Tipp hieß: „Was die mit den Armen machen, machen deine Athleten dann mit den Beinen.“ Ganz so einfach ist es nicht. Aber in Sachen Methodik können alle voneinander lernen. Es ist blöd, gleiche Fehler zu wiederholen.

Was sagen Sie zu den ständig neu bekannt werdenden Dopingfällen von vergangenen Spielen?

Auch im Kanusport gab es Fälle. Die Zweifel werden vor Höhepunkten größer. Aber wenn konsequent kontrolliert wird, entsteht auch wieder Vertrauen. Für mich sind zwei Jahre Sperre nicht ausreichend. Wer bewusst dopt, es zweifelsfrei bewiesen ist, vielleicht auch noch mit Medikamentenfunden belegt wird, dann wäre für mich eine lebenslange Sperre angemessen.

Bei der neuen Leistungssportreform soll es bald eine stärkere Konzentration der Stützpunkte geben.

Das ist richtig, aber pauschal schon wieder nicht. Wenn Einzelkämpfer funktionierende Bedingungen haben wie Turner Fabian Hambüchen oder in Dresden Kanute Tom Liebscher, muss das nicht verändert werden. Aber man muss hinterfragen, wenn historisch gewachsene Zuwendungen bei Sportarten nicht mit Leistung gedeckt sind. Leistung muss das Kriterium für alle sein. Die Konzentration in gemeinsame Lehrgänge des Verbandes ist aber wichtig.

Bei den Kanuten gab es Aufregung wegen gestrichener Nachwuchstrainer-Stellen. Wie ist der Stand?

Die Stellen sind nun bestätigt. Die Etatlage war unsicher, es gab nur mündliche Zusagen. Aber Verträge mit Trainern müssen verbindlich sein. Also haben wir gesagt: Wir machen los, wenn im Juli das Geld alle ist, stellen wir den Sportbetrieb ein. Das wird sicher nicht passieren. Die Reform hat einige Monate für Lähmung gesorgt.

Was ließe sich denn einsparen?

Wir brauchen einen effizienten DOSB, der den Verbänden die Mittel für die Jahresplanung schnell bestätigt. Zurzeit wird der Sport auch durch das föderale deutsche System vierfach verwaltet: Landesebene, Olympiastützpunkte, Verband, DOSB. Das Verhältnis von festen Mitarbeitern in den Sportverwaltungen und den weniger werdenden Bundeskadern stimmt nicht mehr.

Wie würden Sie die Reform angehen?

Die Einheit Trainer und Sportler muss funktionieren. Der Sportler sollte dazu eine Zukunftsperspektive haben, ohne ständig überlegen zu müssen, wie er über die Runden kommt. Das betrifft auch die Trainer. Die trifft es, wenn sie ihren Beruf hoffentlich als Berufung sehen – also ein Leben lang. Da ist es mit 40 Wochenstunden nicht getan. Solche Verträge gibt es. So funktioniert aber Leistungssport nicht. Der kostet Geld, der muss vernünftig geregelt sein, der braucht aber auch Flexibilität und die Basis darf nicht wegbrechen.

