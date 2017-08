Mittelsächsische Lauftour Es ist angerichtet Vor dem Start am Sonnabend: Der 35. Eichberglauf ist ausgeschildert und auch die Helfer stehen bereit.

Auch bei der 35. Auflage des Eichberglaufs werden sich am Sonnabend wie im Vorjahr rund 100 Läufer auf die beiden Strecken begeben.

Eine Legende feiert ihren 35. Geburtstag. Punkt 9.30 Uhr fällt am Sonnabend der Startschuss zur Mutter aller Ranglistenläufe in der Region Döbeln und dem wohl schwersten Wettkampf der 13. Mittelsächsischen Lauftour, dem Waldheimer Eichberglauf.

Etwa sieben Kilometer führt die Strecke des 14 Kilometer langen Laufes dann auf der östlichen Zschopauseite auf und ab über die Nixkluft an Neuhausen vorbei bis nach Limmritz, wo der Fluss über den Hasenneststeg überquert wird und am westlichen Ufer der Rückweg zu Start und Ziel auf dem Sportplatz des SV Aufbau Waldheim beginnt. Dieser hat es dann nochmals richtig in sich, ist das letzte Drittel der Strecke doch mit zwei wahren Scharfrichtern gespickt.

Scharfrichter am Ende

So müssen die Läufer erst einen steilen Stich an der Kummersmühle in Richtung Diedenhain meistern, um dann auf den letzten Kilometern Richtung Ziel nochmals steil bergauf geprüft zu werden.

Günter Weichhold, ein Mann der ersten Stunde und noch heute Organisationsleiter des Laufes, weiß von der Schwere der Veranstaltung. Insbesondere wenn im Zschopaukessel hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, würde sich der ohnehin schwierige Lauf als noch anspruchsvoller erweisen. Um die Strapazen etwas zu lindern, sind im Streckenverlauf mehrere Wasserstellen eingerichtet worden. Früher hätte in Limmritz Frau Kluge eine betreut, doch aus Altersgründen ging das nicht mehr. So fragte Weichhold beim Limmritzer Hans-Hermann Haft nach und der sagte als Sportler umgehend zu. „Klar da gibt es doch gar keine Frage, man muss an so einem Tag doch helfen“, so der ehemalige, erfolgreiche Castingtrainer, dem Weichhold ebenso dankt wie der Familie Benedix, die die Läufer in Steina mit Wasser versorgt oder Familie Kluge, die in Diedenhain für die Wasserversorgung verantwortlich ist. Deren zehnjähriger Sohn Henry läuft als Leichtathlet des LSV 99 Hartha zunächst die 5-Kilometer-Strecke, um dann, weil er den anderen Läufen wie in den vergangenen beiden Jahren die Wasserbecher reichen will, nach Hause zu flitzen.

„Ohne diese Hilfe an der Strecke wäre es gar nicht möglich, den Lauf so durchzuführen“, sagt Weichhold, der am Donnerstag noch einmal mit dem Mountainbike die Strecke abgefahren und nötigen Markierungen angebracht hat, damit sich niemand verläuft. Das sei in den 35 Jahren durchaus schon mal vorgekommen, auch wenn sich die Strecke in dieser Zeit nur geringfügig änderte. In den ersten Jahren wurde an der alten Sparkasse gestartet und dann über den Eichberg auf die jetzige Strecke gelaufen.

Wenige Änderungen an der Strecke

Später erfolgte der Start am Feuerwehrdepot in Richzenhain und mittlerweile das dritte Jahr unweit davon im Aufbau-Stadion. Ein großer Unterschied sei da nicht auszumachen, was auch an den Zeiten zu sehen ist. Je nachdem wie die Witterung ist, seien die Zeiten mal schneller und mal etwas länger. Bei ganz heißen Temperaturen benötigen auch die Spitzenläufer schon mal zwei Minuten mehr, doch letztendlich bleiben der Sieger und die drei, vier Erstplatzierten unter einer Stunde. Da gäbe es schon Spezialisten, speziell für soll bergige Strecken, die dennoch nicht ihren Charakter als Volkslauf verloren hätte. Wohl vor allem auch, weil der Eichberglauf nicht nur der schwerste, sondern, wie viele Teilnehmer Günter Weichhold immer wieder bestätigen, auch einer der, wenn nicht gar der schönste Lauf der Mittelsächsischen Lauftour und darüber hinaus sei.

Und so werden es auch 2017 – trotz des Schulanfangs in Sachsen – wieder rund 100 Laufsportenthusiasten oder mehr sein, die sich am Sonnabend in die Startlisten einschreiben. Nicht um unbedingt zu gewinnen, sondern vielmehr um die 14 Kilometer durch Zschopautal zu bewältigen, denn jeder der das schafft, der sei an diesem Tag ein Sieger, so Günter Weichhold.

