Kolumne „Wellers Woche“ Es hat Zoom gemacht 100 Mal gelaufen – oder: Pegida, eine Geschichte voller Missverständnisse.

Pegidisten © Christian Juppe

Wenn der 100. Spaziergang genau auf den Tag fällt, an dem Dresden 100 Tage einen Bildungsbürgermeister hat, muss das etwas zu bedeuten haben. Manche werden jetzt denken: Wie immer – die Politiker haben zu spät reagiert. Aber das ist ein Missverständnis. Denn findige Wissenschaftler sprechen Pegidisten Teilintelligenzen zu. So können sie beispielsweise selbstständig gehen, sogar in Formation.

Zudem ist die Einordnung auch falsch, die Teilnehmer seien empathielos oder gar kaltherzig. Das wird ihnen wegen der Haltung zu Flüchtlingen nachgesagt. Dem ist aber nicht so. Denn der aufmerksame Beobachter konnte feststellen, dass alleine beim 100. Spaziergang zwei Paare auffielen: Mitbegründer und Ex-Orga-Teammitglied René Jahn hat – nachdem schon das Aussteigerprogramm nicht so richtig gegriffen hat – seine neue Liebe präsentiert. Ganz romantisch ging auch AfD-Richter Jens Maier mit seiner Flamme Hand in Hand mit, verließ die Veranstaltung aber, als die Nationalhymne angestimmt wurde. Wahrscheinlich aus Termingründen. Anders wäre das nicht zu erklären.

Überhaupt zeigte die Anwesenheit von Maier, wie weltoffen die AfD geworden ist. Ja, man darf als Parteimitglied neuerdings zu Pegida gehen. Lange war dies undenkbar. Umgekehrt flirten die Vorturner offen mit der angeblichen Alternative. Da noch von einem geschlossenen Weltbild zu sprechen, wäre nun wirklich unangebracht. So werden im Laufe der 100 Spaziergänge viele Herzen hin- und hergeflogen, geschmolzen, berührt und gebrochen worden sein. Die Romantik, die vom Kreislaufen ausgeht, sollte nie unterschätzt werden. Bei mir hat es trotzdem nicht Zoom gemacht.

