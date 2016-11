Es hat gleich doppelt gekracht

Plötzlich keine Sicht mehr Tharandt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Dienstagnachmittag war in Tharandt die 38-jährige Fahrerin eines Mazda von der Dresdner Straße nach links auf die Pienner Straße abgebogen. Kurz darauf, noch in Höhe des ersten Hauses, klatschte eine weiße Flüssigkeit auf die Frontscheibe ihres Wagens. Die Fahrerin erschrak und musste abbremsen, da sie nichts mehr sehen konnte. Glücklicherweise kam es zu keinen Schäden.

Gleich zwei Karambolagen wegen eines Rehs Postelwitz. Gleich mehrfach hat es am späten Dienstagnachmittag in Bad Schandau gekracht. Ein 24-Jähriger prallte kurz vor dem Ortseingang Postelwitz mit seinem Ford mit einem Reh zusammen. Das Tier starb, am Auto entstanden knapp 1000 Euro Schaden. Wenige Minuten später näherte sich eine 50-Jährige in ihrem VW der Unfallstelle. Die Frau erkannte die Situation und bremste. Nicht so die Mercedesfahrerin dahinter. Sie fuhr auf den VW auf, schildert die Polizei. Dabei entstand Sachschaden von knapp 3000 Euro.