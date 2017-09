„Es hätte nicht besser laufen können“ Löbaus OB ist mit dem Tag der Sachsen rundum zufrieden. Im Gespräch mit der SZ geht er auch davon aus, dass das Budget gereicht hat.

Löbaus OB Dietmar Buchholz (rechts) ist rundum zufrieden mit dem Tag der Sachsen. Auch Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler (links neben ihm) zeigte sich begeistert von der Gastgeberstadt. © sz thomas eichler

Der Tag der Sachsen in Löbau ist Geschichte, die Bilanz von allen Seiten positiv. Das bestätigt auch Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos), der den reibungslosen Ablauf und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten lobt. Im Gespräch mit der SZ erzählt er, dass noch immer Mails von Bürgern und Besuchern mit viel Lob bei der Stadtverwaltung eingehen – und verrät auch, was hätte noch besser laufen können.

Herr Buchholz, wie hat Ihnen persönlich der Tag der Sachsen gefallen?

Ich kann sagen, es war alles super organisiert und hat reibungslos funktioniert. Von den einzelnen Programmpunkten habe ich selbst gar nicht alles sehen können, die Tage waren durchgeplant mit verschiedenen Empfängen und Veranstaltungen. Zwischendurch habe ich noch Interviews gegeben für Radio und Fernsehen. Ich habe aber versucht, mir so viel wie möglich anzusehen. Beeindruckt hat mich zum Beispiel auch der Besuch bei den Eisenbahnfreunden. Dort waren auch viele tschechische Familien mit Kindern. Ich finde das eine tolle Sache, wenn Kinder sich auch mal solche alten Loks und Eisenbahnen ansehen können.

Wie war und ist die Stimmung in Löbau am Wochenende?

Durchweg positiv. Keiner hat gemeckert, wir haben viel Lob geerntet. Selbst der Landtagspräsident fand’s toll und meinte, er würde am liebsten den Tag der Sachsen immer in Löbau veranstalten. Wir bekommen auch immer noch freundliche E-Mails, die Leute sind begeistert. Das ist natürlich schön für alle, die mitgewirkt haben. Denn man ist ja auch angespannt nach so vielen Wochen der Vorbereitung. Da ist es natürlich umso schöner, wenn man dann am Ende gelobt wird.

Was hätte aus Ihrer Sicht noch besser laufen können?

Das Wetter am Freitag zur Eröffnung hätte definitiv besser sein können. Aber das können wir nicht beeinflussen – und trotzdem sind viele Leute gekommen. Ansonsten hat alles reibungslos funktioniert. Ich habe mehrfach das Lagezentrum der Einsatzkräfte besucht und mich dort über die Lage informiert, es ging alles glatt. Es hätte nicht besser laufen können. Das betrifft auch den Zug- und Busverkehr. Die Unternehmen haben an ihrer Kapazitätsgrenze gearbeitet, haben alles an Triebwagen und Personal eingesetzt, was zur Verfügung stand. Natürlich gibt es bei solchen Großveranstaltungen auch Wartezeiten und Engpässe, damit muss man als Besucher einfach rechnen. Allein 50 000 Besucher sind mit den zusätzlich eingesetzten Zügen transportiert worden.

Was hat der Tag der Sachsen die Stadt letztlich gekostet?

Wir haben reichlich 900 000 Euro als Eigenmittel vorab eingeplant, bis jetzt sieht es nicht so aus, dass wir das übersteigen. Wir hatten alle größeren Leistungen ausgeschrieben, wie zum Beispiel die Sicherheitsdienstleistungen und die Elektrik. Dadurch hatten wir konkrete Kostenvoranschläge vorliegen und konnten gut kalkulieren. Einiges an Sponsorengeldern ist auch eingegangen. Außerdem wird noch auszuwerten sein, wie viel wir aus dem Verkauf von Werbeartikeln eingenommen haben. Bis Ende Oktober werden die endgültigen Zahlen auf dem Tisch liegen.

Was hat der Tag der Sachsen Löbau gebracht?

Eine Menge Aufmerksamkeit natürlich, auch überregional. Es gab ja auch etliche Fernsehbeiträge über Löbau. Das wird weiter nachwirken, das merken wir jetzt schon. Gäste haben nach Unterkünften gefragt, Prospekte angefordert. Nicht nur für Löbau, sondern auch für die ganze Region ist so ein Ereignis unbezahlbar. Und natürlich haben die Gastronomen und Händler in der Stadt unmittelbar profitiert von dem Wochenende, das merken wir jetzt an den Rückmeldungen. Die Pensionen und Zimmer rund um Löbau waren ausgebucht.

zur Startseite