Es grünt wieder im Barockviertel Die Filiale der gesunden Fast-Food-Kette Grünzeugs auf der Hauptstraße wurde geschlossen. Nun gibt es eine neue.

Auf der Hauptstraße hat es sich nun endgültig ausgegrünt: Bereits vor einigen Monaten verkündete Grünzeugs-Geschäftsführer Gerhard Trömper, dass die Filiale der gesunden Fast-Food-Kette Ende Oktober schließen muss. Allerdings schaute der 62-Jährige sich schon damals nach einer neuen Fläche im Barockviertel um. Nun ist er fündig geworden.

Ab sofort können Kunden Salate, Wraps und Co. auf der Rähnitzgasse 22 holen. Erstmals wird es dort zwischen 18 und 22 Uhr auch ein Abendangebot geben. Neben Tapas gibt es dann auch ein 4-Gänge-Menü für zwei Personen. Auch der Lieferservice wird erweitert. Der Umzug war notwendig, weil Trömper einer Kündigung durch seinen Vermieter zuvorkommen wollte.

Der Geschäftsführer hatte Gerüchte gehört, dass die Vonovia die Markthalle an eine Pizzeria vermieten möchte. Dem Asia-Imbiss, der ebenfalls eine kleine Fläche in dem Objekt gemietet hatte, wurde gekündigt. Auf SZ-Anfrage bestätigte Unternehmenssprecherin Bettina Benner, dass es Pläne für das Gebäude gibt. Konkreteres will die Vonovia nicht sagen. Die Filiale auf der Hauptstraße wurde 2011 als eröffnet, weitere folgten in anderen Städten. (SZ/sag)

