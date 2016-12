Es grünt in der Arena Zum Super-Regio-Cup verwandelt sich die Arena in ein Stadion. Die SZ hat mit dem Organisator des Turniers gesprochen.

Volkhardt Kramer leitet seit 1998 die Sportagentur Kramer und ist zugleich Sportlicher Leiter beim VfB Auerbach.

Am 19. Dezember wird die Sachsenarena zur Pilgerstätte für Fußballfans. In Rekordzeit müssen Rasen verlegt und Banden aufgestellt werden. Ein enger Zeitplan, sagt auch Volkhardt Kramer. Er organisiert den Super-Regio-Cup in der Arena.

Herr Kramer, Sie sind seit Jahren derjenige, der beim Super-Regio-Cup die Fäden zieht ...

Ja, wir organisieren zum 17. Mal hintereinander dieses Turnier in Riesa. Anfangs waren da ja auch noch die DFB-Hallenmasters. In deren Schlepptau gab es immer den Regio-Cup.

Wie kam es eigentlich dazu, dass dieses Hallenturnier in Riesa ausgetragen wird?

Das ist ein wenig kurios, weil wir die Bewerbung vor dem ersten Turnier auf den Weg gebracht haben, als die Halle noch gar nicht fertig war. Das ist eigentlich eine unvorstellbare Sache. Für das Turnier hatten sich Leipzig und Riesa beworben, und es hieß, Riesas Chancen stünden bei einem Prozent. Aber dann entschied sich der DFB letztlich doch für Riesa. Vermutlich, weil ich zuvor schon viele Hallenturniere organisiert hatte.

Die Halle wurde ja offenbar pünktlich fertig.

Ja. Ich glaube, nur wenige Wochen vorher. Das war eine ganz enge Geschichte.

Eng ist der Zeitplan auch in diesem Jahr. Noch am Wochenende findet eine Veranstaltung in der Sachsenarena statt, der Super-Regio-Cup beginnt am Montagabend. Das ist nicht viel Zeit, um die Halle vorzubereiten, oder?

Wir werden schon straff zu tun haben. Am Sonntagmittag werden die Banden montiert. Außerdem muss der Rasen in die Halle. Der wird dann noch mit Quarzsand und Gummigranulat befüllt. Wir schmeißen da ja nicht einfach einen Neurasen rein. Er muss schon ordentlich federn, nachgeben – und schwer sein, damit er nicht wegrutscht. Stellen Sie sich vor, ein Spieler verletzt sich bei dem Turnier, weil es technische Mängel am Rasen gab! Deshalb muss alles genau passen und vor dem Beginn noch einmal überprüft werden.

Wie viele Menschen sind denn an der Organisation des Hallenturniers beteiligt?

Beim Aufbau sind schon sehr viele Leute dabei. Am Tag selbst werden es mehr als 100 Leute sein. Das wird gar nicht reichen, wenn ich noch die Polizeibeamten dazuzähle. Die Polizei geht vor dem Turnier auch noch einmal mit Spürhunden durch die Halle, um sicherzugehen, dass nicht irgendwo Pyrotechnik versteckt wurde.

Kam das denn schon einmal bei einem Ihrer Hallenturniere vor?

Einmal, vor zwölf Jahren. Aber das leuchtet zum Glück den meisten ein, dass Feuerwerkskörper in der Halle eine dumme Idee sind.

Werden diesmal auch Profis dabei sein? Im vergangenen Jahr hatte Dynamo Dresden ja nur seine Jugend ins Feld geschickt.

Ich denke, das wird in diesem Jahr ein bisschen anders sein. Man wird auf jeden Fall Spieler sehen, die auch in der zweiten Bundesliga zu Einsätzen kamen.

In den vergangenen Jahren fand der Super-Regio-Cup immer am Wochenende statt. Warum hat das diesmal nicht geklappt?

Das hängt zum einen mit den Ansetzungen von DFB und DFL zusammen. Zum anderen war zu einem späteren Termin im Januar die Halle leider nicht verfügbar. Ich hoffe nun, dass das Publikum das annimmt.

Im vergangenen Jahr kamen 5 000 Zuschauer.

Ja, die Halle war ausverkauft. Ich bau’ jetzt mal drauf, dass auch in diesem Jahr der Zuspruch groß sein wird. Wer das Turnier im Vorjahr erlebt hat, muss eigentlich wiederkommen. Allein schon, weil es Stahl Riesa bis ins Finale geschafft hat. Und wo sonst kommt man so nah an die Profis heran? Außerdem sind wir bemüht, das Programm zu straffen. Die Fans wollen ja Spiele sehen.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

