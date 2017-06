„Es gilt nicht immer, den leichtesten Weg zu nehmen!“ Beim Nachwuchszentrum des Döbelner SC werden die Talente nicht nur gefördert, sondern auch gefordert.

Brennt für seine Aufgabe als Leiter des Döbelner Nachwuchszentrums und des DFB-Stützpunktes: Ulrich Löser.

Vor drei Jahren ist beim Döbelner SC das Döbelner Nachwuchszentrum (DNZ) ins Leben gerufen worden. Inhaltlicher Eckpfeiler des Projektes war die Installation eines hauptamtlichen Trainers und die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Übungsleiter, um durch eine hohe sportliche Qualität und eine gute soziale Kompetenz die Zugkraft und Attraktivität des Vereins zu steigern. Ulrich Löser, der im Besitz der B-Lizenz des Deutschen Fußball Bundes ist und langjährige Erfahrungen als DFB-Stützpunkttrainer im Nachwuchsbereich gesammelt hat, leitet das Projekt von Anbeginn. Der Döbelner Anzeiger sprach mit ihm.

Herr Löser, Sie sind von Anbeginn für das Projekt DNZ verantwortlich. Wie sehen Sie dessen Entwicklung?

Eigentlich nur positiv. Die ganzen Zahlen und die Erfolge, die wir erzielt haben, die sind, nicht vom Tisch zu wischen. Gerade bei den F-Junioren haben wir immer vorne mitgespielt oder auch bei den E-Junioren, wo wir in der Kreisoberliga hinter dem 1. FC Lok Leipzig Zweiter wurden. Dabei haben wir solche Vereine wie Markranstädt oder Markleeberg hinter uns gelassen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht messen können von den Voraussetzungen her.

Mit wie vielen Spielern und Mannschaften hat es begonnen und wie viele sind es jetzt?

Mit viel, viel weniger, muss ich sagen. Es ist stetig hochgegangen, allein bei den D-Junioren haben wir kommende Saison 43 Spieler, bei den E-Junioren 39. Da spiegelt sich glücklicherweise die Arbeit wider, wobei die umliegenden Vereine mittlerweile merken, dass beim Döbelner SC am höherklassigsten Fußball gespielt wird und bereit sind, ihre Besten zumindest an den Stützpunkt zu bringen, wo sie durch das DFB-Training besonders gefördert werden. Das finde ich sehr positiv, dass man sich dieser Sache nicht mehr verschließt, dass von überall her die Talente zu uns kommen, die dann mit den Besten ihrer Altersklasse trainieren und sich entsprechend weiterentwickeln. Dennoch ziehe ich vor jedem Vereinstrainer den Hut, der sich zweimal in der Woche hinstellt und am Wochenende mit den Kindern zum Spiel fährt. Dabei muss man natürlich die Richtung einschlagen, und darauf achte ich, dass die Trainer eine Lizenz haben oder ablegen. Das Verrückte bei uns ist aber eigentlich, dass wir so viele Kinder hier haben, die wir gar nicht bewältigen können.

Wie viele Trainer gibt es?

Ich sage mal 21, aber das reicht hinten und vorne nicht. Jeder der Lust und Liebe hat, ist willkommen. Ob Vati oder Mutti oder Jugendlicher, alle sind willkommen, sich einzubringen und zu qualifizieren.

Was hat sich eigentlich geändert, seit der Döbelner SC vor anderthalb Jahren DFB-Stützpunkt geworden ist?

Die Ansicht der Eltern und Vereine, denn wenn das Kind zum Beispiel von Ostrau hierher zum Training kommt, wird es nicht dümmer. Davon profitiert nicht nur der Stützpunkt, sondern auch der Heimatverein. Selbst wenn der Spieler zu seinem Verein zurückkehren muss, weil es eben nicht reicht, so ist die Zeit am Stützpunkt bestimmt nicht umsonst gewesen. Wenn man die Leiter hochgehen will, also an die Sportschule, dann muss man im Kinder- und Jugendbereich am höchst klassigsten trainieren und spielen. Es bringt doch nichts, ganz unten zu spielen und Woche für Woche hoch zu gewinnen, sondern die Talente müssen gefördert und gefordert werden. Und da gehören auch Niederlagen dazu. In kleinen Vereinen steht da manchmal einfach der Leistungsgedanke zu sehr im Vordergrund und nicht die Entwicklung der Kinder. Deshalb finde ich gut, dass es in der neuen Saison bereits bei den F-Junioren eine Kreisliga A gibt, in der die besten Mannschaften aufeinandertreffen.

Und was wird aus den weiteren Mannschaften?

In meiner Konzeption, als ich hier angefangen habe, stand, dass die erste Mannschaft der E-Jugend vergleichbar mit dem Gymnasium sei, die zweite mit der Oberschule und in der dritten alle Kinder sind, die gern Fußball spielen, die sich bewegen wollen. Und da geht es nicht darum, ob die gewinnen oder verlieren. Das Kind, das auf dem Platz 0:8 verliert, das hat es in der Kabine schon wieder vergessen. Da wird gefragt: „Trainer, wenn haben wir das nächste Spiel?“ Es ist immer schön, wenn man gewinnt. Aber dafür gilt es nicht immer, den leichtesten Weg zu gehen, indem ich in der Kreisliga B melde. Aber zu sagen, wir wollen uns mit den Besseren messen, wo man vielleicht nur Fünfter wird, das ist das Wichtigste an der Entwicklung. Wir wollen Fußball spielen und die Kinder entwickeln. Das ist das oberste Gebot, auch für das Kind, das in der E III spielt. Das müssen wir auch fördern, oder zumindest bei Laune und bei Lust halten. Den es gilt zu allererst, Spaß und Freude am Fußball zu vermitteln.

Haben sich bereits Talente angeboten?

Klar. Janne Pohl und Eddy Weiß werden demnächst am sächsischen Talentetag teilnehmen, nach dem sich die besten 60 dann auf die Einschulung an der Sportschule vorbereiten. Und die beiden sind gut dabei.

Wenn man Sie so hört, spürt man, dass Sie für die Aufgabe brennen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Erst einmal, dass die erste Männermannschaft des Döbelner SC in der Landesklasse bleibt, denn die ist das Aushängeschild, daran wird der Verein gemessen. Denn was bringt es uns, wenn wir im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit leisten, viele Kinder gut in den Landesklassen Fußball spielen, aber oben zu wenige angekommen sind, zuletzt vielleicht ein oder zwei. Wir haben gesagt, dass der, der 13 Jahre im Verein gespielt hat, brennen müsste, hier weiterzumachen. Das ist aber nicht nur beim Döbelner SC nicht der Fall, sondern in vielen anderen Vereinen auch.

Der Wunsch ist also, dass mehr Spieler den Sprung nach oben schaffen?

Das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir hin. Aber es ist schwer, es spielen viele Sachen eine Rolle wie Studium oder Lehre. Wenn man zwei drei Spieler jedes Jahr in die erste Mannschaft reintransferieren kann, dann wäre das schon Spitze, wobei wir ein paar Spieler auch an Leistungszentren abgegeben haben, zuletzt zum Beispiel Richard Jentzsch nach Aue.

