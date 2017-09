Es gibt wieder frische Brötchen Die Bäckerei Körner eröffnet in Döbeln eine dritte Filiale. Es ist nicht die letzte. Eine weitere kommt noch dazu.

Petra Schlegel und Petra Hindemith bedienen die Kunden in der neuen Filiale der Bäckerei Körner an der Ritterstraße. © Dietmar Thomas

Die Bäckerei Körner hat in der Innenstadt eine neue Filiale aufgemacht. Sie teilt sich ein Geschäft mit der Fleischerei Hein an der Ritterstraße. Die Bäckerei Jung, die erst dort einquartiert war, hatte ihre Filiale geschlossen. „Die Fleischerei hat uns angesprochen, ob wir das Ladenlokal nicht übernehmen wollen“, sagte Franziska Seyffarth, Chefin der Bäckerei Körner. In der neuen Filiale wird fast das gesamte Sortiment angeboten. „Wir müssen erst mal sehen, was gut läuft.“ Zweimal am Tag wird frisch aus der Bäckerei in Großweitzschen angeliefert. „Qualität ist unsere Stärke. Das ist noch alles Handarbeit. Bei uns gehen die Brötchen früh um 4 Uhr warm raus. Wir backen auch vor Ort mit selbst erzeugten Teiglingen. Das sind keine Frostbrötchen“, sagte Franziska Seyffarth.

Zwei Mitarbeiterinnen bedienen die Kunden im neuen Geschäft. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie die des Fleischers – montags ist geschlossen. Die Filiale an der Ritterstraße ist die dritte der Bäckerei in Döbeln. Gegen Ende des Jahres soll noch eine zusätzliche Filiale in Döbeln Ost I im neuen Verwaltungssitz der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt eröffnet werden. Darüber hinaus hat die Bäckerei Körner Geschäfte in Großweitzschen und Roßwein. Und sie bringt mit zwei Verkaufswagen die Brötchen und Brote zum Kunden.

Franziska Seyffarth führt die Bäckerei in der dritten Generation. Die nächste steht schon in den Startlöchern, wie sie erzählte. Nach dem Wirtschaftsabitur wird Sohn Patrick eine Bäckerlehre im Unternehmen absolvieren. „Den Meister kann er dann woanders machen und Erfahrungen sammeln“, sagte Franziska Seyffarth.

