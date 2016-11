Es gibt viel zu puzzeln Der DSC muss sich diese Saison erst noch finden. Die jüngste Niederlage könnte aber für das Pokalspiel ein gutes Omen sein.

Der Redebedarf zwischen Alexander Waibl und seinen Volleyballerinnen ist nach dem Umbruch noch groß. Die nächste Bewährungsprobe heißt mal wieder Stuttgart. © Lutz Hentschel

Die Enttäuschung über das verlorene Spitzenspiel gegen Schwerin hielt sich in Grenzen. Vielleicht war ja Trainer Alexander Waibl schon die Sache mit dem Pokal durch den Kopf gegangen. Denn für das Viertelfinale an diesem Mittwoch, 19 Uhr, gegen Stuttgart könnte die Niederlage für die DSC-Volleyballerinnen sogar ein Vorteil sein. Als „gutes Omen“ sieht jedenfalls Kapitän Myrthe Schoot das Ergebnis.

Und ein Blick auf die Statistik belegt: Im vorigen Jahr kassierte der DSC in der Bundesliga eine Niederlage gegen Wiesbaden und konnte vier Tage später das Viertelfinale gegen denselben Gegner gewinnen. 2013 und 2014 hatte man erst in der Liga jeweils Vilsbiburg besiegt, danach endete das Alles-oder-Nichts-Spiel in einer Enttäuschung.

In jedem Fall sei es laut Waibl immer gut, zuvor ein schwieriges Duell wie eben am Sonnabend gegen Schwerin gespielt zu haben. „Weil uns diese engen Matches auf das Niveau heben, das wir dann brauchen.“ Schließlich kommt es bereits im Viertelfinale zur Neuauflage des Pokalendspiels. Mal wieder heißt der Gegner Stuttgart. Allein in diesem Jahr trafen die beiden Teams wettbewerbs- und saisonübergreifend schon achtmal aufeinander. Mitte Oktober hatten die Schwaben 3:1 und damit die Premiere des Supercups in Berlin gewonnen. „Das wird am Mittwoch ein total anderes Spiel“, glaubt Schoot. „Wir sind schon viel weiter. Beim Supercup haben wir in keinem Bereich gezeigt, was wir können.“

Als ob der Umbruch beim DSC in dieser Saison nicht schon groß genug ist, hat sich seit der Partie noch mal einiges verändert. Noch am Abend der Niederlage verkündete Co-Trainer Michal Masek seinen überstürzten Abschied. Für den Slowaken ist seit voriger Woche der Holländer Jairo Hooi neu im Trainerteam. Noch schwerer wiegt der Verlust von Eva Hodanova, die sich im ersten Ligaspiel das Kreuzband gerissen hat und die weitere Saison ausfällt. Für die Tschechin wurde kurzfristig Gina Mancuso ein zweites Mal verpflichtet. Doch auch die US-Angreiferin braucht erst mal Zeit, sich mit dem Team einzuspielen und wird nur bis Dezember zur Verfügung stehen. Mancuso hat ab Januar einen Vertrag in Puerto Rico unterschrieben.

Im Moment muss Waibl seine Mannschaft jede Woche auf eine neue Konstellation einstellen. Dazu weiß er nicht, wann er wieder mit Jocelynn Birks rechnen kann. Bei der Amerikanerin ist ein Knorpelschaden im Knie festgestellt worden. „Eigentlich fehlen uns noch zwei Spieler“, erklärt Waibl, „damit wir die Möglichkeit haben, unseren Angreifern mal eine Pause zu geben.“ Der Verein ist weiter auf der Suche.

Und so steht der DSC vor einer großen Herausforderung: Umbruch bei laufendem Betrieb. Neun Spielerinnen, darunter auch einige Leistungsträger, hatten den Verein nach dem Doublesieg verlassen. Einen ähnlich harten Einschnitt vollzog 2013 der Schweriner SC nach zuvor erfolgreichen Jahren. Bei den Norddeutschen war zudem mit Felix Koslowski ein neuer Trainer gekommen, der allerdings seit seinem Amtsantritt noch keinen Titel gewinnen konnte.

„Da wollen wir natürlich nicht hinkommen“, meint Waibl. Bis auf Rückkehrerin Mareen Apitz haben die Neuverpflichtungen (noch) keinen großen Namen. „Wir gehen mit unseren Möglichkeiten Richtung Perspektive.“ Viele Neuzugänge haben Optionsverträge und sollen in Dresden entwickelt werden. „Es fehlt ein bisschen an Sofort-Qualität“, sagt der Trainer und meint damit „eine Spielerin, die jetzt da ist und ihr Ding macht, an der sich andere orientieren können.“ So wie Michelle Bartsch. Die US-Amerikanerin war ein Glücksfall für den Verein. „Wir haben im Moment einige Mädels, die sich leichter täten, wenn sie noch ein bisschen Orientierung hätten. Aber das konnten wir uns nicht leisten.“

Trotz der Ausgangslage sei Waibl nicht bange. Er rechnet mit einer „spannenden Saison mit drei Teams, die oben hart kämpfen werden“. Für mindestens eine Mannschaft aus dem Trio Stuttgart, Schwerin und Dresden ist der Traum vom ersten großen nationalen Titel der Saison allerdings am Mittwochabend schon zu Ende.

