Es gibt viel mehr als Gitarre und Klavier

Thea Hanspach hat schon viele Musikschüler unterrichtet. Beim nächsten Instrumentenkarussell wird auch auf der Tuba gespielt. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Ein Rückblick. Irgendwann Anfang der 70er-Jahre: Thea Hanspach ist ein kleines Schulkind und besucht gerade mal die erste Klasse. Musik ist dem Mädchen aber längst geläufig. Denn Theas Familie ist sehr musikalisch. Einer ihrer Brüder spielt Geige, ein anderes Geschwisterkind Klavier. Das sechsjährige Mädchen hat sich zu Hause an all den Instrumenten mehrfach ausprobiert – ausgenommen das Akkordeon ihres Vaters. Dieses klobige Instrument ist für die winzigen Kinderhände und die kurzen Arme noch viel zu groß und schwer. Doch auch die etwas handlicheren Instrumente ihrer Geschwister sind für Thea nicht unbedingt das Richtige. Das Trauminstrument des Mädchens ist lang. Eigentlich, so wie andere Instrumente auch, zu lang. Und eigentlich auch zu schwer: die Querflöte. Theas Eltern und Helmut Hammer, damals Musikschulleiter in Hoyerswerda können das Mädchen überzeugen, erst einmal Blockflöte zu lernen.

Doch schon nach der ersten Unterrichtsstunde steht für Thea fest: „Nein, dieses Instrument kommt für mich nicht infrage!“ Nun hieß es für das Mädchen sich erst einmal, in Geduld üben und zu warten. Es brauchte noch mindestens einen zweiten weiteren Schüler, der das Instrument Querflöte erlernen wollte. Thea Hanspach hatte Glück und lernte im Alter von acht Jahren endlich auf ihrem Trauminstrument, einer Piccolo-Querflöte, zu spielen.

Später war Thea Hanspach selbst zehn Jahre Leiterin der Musikschule und zählt heute zu den über 30 Instrumentalpädagogen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichten.

Wer im Jahr 2018 Interesse hat, aber nicht weiß, welches Instrument passt, muss nicht wie einst Thea Hanspach zwei Jahre darauf warten. Die Musikschule bietet das „Instrumentenkarussell“ an, kurz „Ikarus“. Das Angebot läuft mehrere Wochen und wird von professionellen Musikpädagogen begleitet. Fünf- bis Neunjährige können in dem Kurs Fagott, Violine, Kontrabass, Block- bzw. Querflöte näher kennenlernen. Für zehn- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen liegt der Schwerpunkt auf den Instrumenten Trompete, Posaune, Tuba und Klarinette.

Passende Instrumentengröße

Noch immer gehören Gitarre und Klavier zu den beliebtesten Instrumenten. „Wir wollen aber zeigen, dass es auch andere Instrumente gibt“, sagt Thea Hanspach. Beim „Ikarus“ lernen die Jüngeren in Gruppen von drei Kindern jedes Instrument drei Wochen lang für jeweils 30 Minuten kennen. Die Instrumente sind der Größe der Kinder angepasst. Im Anschluss folgt ein Auswertungsgespräch mit dem Lehrer, der die Eignung der Mädchen und Jungen einschätzt.

Thea Hanspach beobachtet immer wieder, dass Musikschüler eine hohe Konzentrationsfähigkeit und Kreativität ausbilden können. Sie berichtet von einem Kind, dem das Lernen an der Grundschule etwas schwerer fällt, das aber bereits einige Lieder auf seinem Instrument spielen kann. Zum Weihnachtsfest hat der Junge für seine Familie ein kleines Überraschungskonzert eingeübt und spontan seinen kleineren Bruder mit einbezogen. Die Mutter filmte ihre beiden Söhne dabei und zeigte Thea Hanspach freudestrahlend das Video. „Das sind die ganz besonderen, rührenden Momente in meinem Berufsalltag, die ich nicht vergessen kann“, erzählt sie. Sie zeigen mir auch, welche positiven aber auch motivierenden Reaktionen, Musik bei anderen Menschen auslösen kann“.

Das nächste Instrumentenkarussell beginnt nach den Winterferien am 26. Februar und dauert zwölf Wochen. Kurzentschlossene sollten sich deshalb rasch anmelden.

03571/209300

info@musikschule-hy.de

