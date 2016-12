„Es gibt Sorgen wegen der steigenden Kriminalität“ In diesem Jahr häuften sich die Straftaten in der Neustadt. Ortsamtsleiter André Barth will dafür sorgen, dass es im Szene-Viertel sicherer wird.

Der Neustädter Ortsamtsleiter André Barth bezeichnete das Viertel als Stadtteil mit zwei Gesichtern. © Christian Juppe

Messerstechereien, Antänzer, Drogenhandel – die Liste der Straftaten in der Äußeren Neustadt war in diesem Jahr lang. Die Polizei geht davon aus, dass die Anzahl erneut steigen wird. Zahlen gibt es dazu noch nicht. Im SZ-Interview berichtet der Neustädter Ortsamtsleiter André Barth, wie er die steigende Kriminalität wahrgenommen hat, wie das Ortsamt aktiv werden will und was er sich in dem Viertel für 2017 wünscht.

Herr Barth, hat der Ruf der Äußeren Neustadt in diesem Jahr gelitten?

Da muss man sich erst einmal die Frage stellen, was den Ruf der Äußeren Neustadt überhaupt ausmacht. Für mich ist es ein lebendiges Viertel mit mehr als 100 Kneipen und Restaurants, mit Galerien, Kinos, Theatern. Im Sommer gibt es die BRN, den Schaubuden-Sommer und viele Festivals. In der Neustadt sitzen die Leute draußen, in den Restaurants wird man geduzt. Dieser Ruf der Neustadt hat meiner Meinung nach in diesem Jahr nicht gelitten.

Die Kriminalität ist aber erneut gestiegen. Sind Leute aus anderen Vierteln deshalb weggeblieben?

Mit Zahlen kann ich es zwar nicht belegen, aber mein subjektiver Eindruck ist, dass es nicht weniger Besucher waren. Das ist auch das, was mir Gastronomen und Gewerbetreibende sagen.

Was ist mit den Neustädtern? Haben die Anwohner Angst?

Die Neustadt hat zwei Gesichter: Ein buntes, lebendiges und ein eher unfreundliches in den späten Abendstunden am Wochenende. Natürlich gibt es Sorgen wegen der steigenden Kriminalität. Die nehmen wir ernst. Aber Angst ist nicht das bestimmende Gefühl in der Neustadt.

Besonders prekär ist die Lage am Scheune-Vorplatz. War der Umbau ein Fehler?

Nein. Denn keine Veränderung ist auch keine Lösung. Und wäre der Platz nicht umgebaut worden, würden die negativen Begleiterscheinungen woanders auftauchen – zum Beispiel am Bermuda-Dreieck oder am Alaunpark. Und es gibt nicht nur schlechte Seiten. Die Umgestaltung ist das Ergebnis einer jahrelangen Bürgerbeteiligung, mit der im Jahr 2007 begonnen wurde. Dass er gut und gerne genutzt wird, ist offensichtlich. Ob der Umbau nun gelungen ist, darüber lässt sich natürlich streiten.

Derzeit wird viel darüber debattiert, was man tun kann, um die Lage dort zu verbessern. Was plant das Ortsamt Neustadt?

Wir wollen nicht nur am Scheune-Vorplatz, sondern in der ganzen Neustadt aktiv bleiben. Ich arbeite mit Integrations- und Suchtbeauftragten zusammen, es soll Projekte zur Suchtprävention geben. Außerdem werden an zehn Mülleimern Pfandringe angebracht und ein Rücknahmesystem für pfandfreie Glasflaschen in den Spätshops erarbeitet. Fünf Betreiber haben bereits zugesagt. So sollen Scherben vermieden werden. Das Straßen- und Tiefbauamt arbeitet gerade an der Abschaffung der Nachtabschaltung jeder zweiten Laterne. Ich bemühe mich, dass auch der Scheune-Vorplatz besser beleuchtet wird. Dort gibt es zudem Ideen für die Bespielung und die bessere Reinigung. Und nicht zuletzt hat der Stadtrat Geld für einen Neustadt-Kümmerer eingestellt.

Apropos: Was sind dessen Aufgaben?

Darüber tausche ich mich derzeit mit dem Jugendamt aus und frage Akteure aus der Neustadt nach ihren Wünschen. Ich stelle mir vor, dass er Präventionsprojekte übernimmt.

Und wann kann es losgehen?

Nach Abschluss der Gespräche muss die Stelle ausgeschrieben und schließlich besetzt werden. Ich hoffe, dass es dann im Frühjahr 2017 losgehen kann.

Denken Sie, dass das etwas im Kampf gegen die Kriminalität bringt?

Ich bin überzeugt, dass es helfen wird. Es ist aber nur ein Baustein von vielen.

Jetzt zum Erfreulichen: Was sind die Erfolge, die aus Ihrer Sicht in diesem Jahr in der Neustadt erreicht wurden?

Da ist die Liste lang. Beim Thema Verkehr freuen mich natürlich die Kompromisse, die für die Königsbrücker Straße und die Stauffenbergallee gefunden wurden. Das sind wichtige Achsen, die gemacht werden müssen. Auch der Bau des neuen S-Bahnhaltepunkts war wichtig. Mit dem begonnenen Ausbau der Matthias-Oeder-Straße werden die Voraussetzungen für eine bessere Anbindung des Jägerparks geschaffen. Das ermöglicht künftig auch eine Buslinie. Außerdem gab es zahlreiche kleine Projekte, die mich gefreut haben. Zum Beispiel die Aktion der Eltern an der 30. Grundschule, die den Hof in Eigenregie umgestaltet haben. Ein großer Erfolg war natürlich die Einrichtung des WCs am Alaunpark.

Und welche Ereignisse würden Sie lieber vergessen?

Den tödlichen Verkehrsunfall an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße. Der hat mich persönlich sehr mitgenommen.

Was wünschen Sie sich im kommenden Jahr für die Neustadt?

Dass nach der Entschärfung der Unfallkreuzung auch der versprochene Umbau der Bautzner Straße kommt, der für alle Verkehrsteilnehmer Verbesserungen bringt. Dass die Martin-Luther- und die Pulsnitzer Straße saniert werden. Dass die Integration von Flüchtlingen weiter so gut fortgesetzt wird. Dass die beiden großen Wohngebiete an der Stauffenbergallee stadtverträglich gebaut werden. Das heißt, dass alle Belange – bezüglich Verkehr, Wohnen, Nahversorgung und dem Flächenbedarf der umliegenden Schulen – beachtet werden. Und natürlich, dass sich die Neustadt treu bleibt.

Das Gespräch führte Sarah Grundmann.

