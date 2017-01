„Es gibt Regionen mit ähnlichen Problemen“ Professor Joachim Ragnitz vom ifo-Institut über niedrige Löhne, Strukturprobleme im Landkreis Görlitz und mögliche Lichtblicke.

Der stellvertretende Leiter der ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz, beobachtet die ostdeutsche und sächsische Wirtschaft. © dpa

Im Kreis Görlitz gibt es im Bundesvergleich besonders wenig in der Lohntüte. Das zeigt eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann. So liegt das mittlere Bruttoeinkommen von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Kreis bei 2068 Euro. Die Mahnung, dass hiesige Arbeitgeber ihren Angestellten mehr Geld bieten müssen, ist indes nicht neu. Doch warum ist das so – wollen oder können die Chefs nicht mehr zahlen? Ist es wirklich so schlimm? Der stellvertretende Leiter des renommierten ifo-Institutes in Dresden, Prof. Dr. Joachim Ragnitz, mit Einordnung und Prognose:

Herr Prof. Ragnitz, im Kreis Görlitz liegt das mittlere monatliche Bruttoeinkommen bei 2068 Euro. Was heißt das?

Zunächst einmal muss man wissen, dass es sich hier um eine Median-Berechnung handelt. Das heißt, diese 2068 Euro sind genau die Mitte, die Hälfte der eingerechneten Vollzeitbeschäftigten liegt über, die andere unter diesem Wert. Was die Spitzenverdiener im Kreis erhalten, ist dabei nicht erkennbar. Nicht eingerechnet sind auch Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Und es fehlen ebenfalls alle, die von Sozialleistungen leben oder aufstocken müssen – im Osten Deutschlands macht allein diese Gruppe knapp ein Drittel aus. Diese Zahl liefert also nur einen Teil des Bildes.

Die Forderung, dass sich bei der Lohnstruktur im Kreis etwas tun muss, war schon häufiger zu hören. Haben Sie eine Erklärung, warum sich wenig tut?

Das Lohnniveau einer Region hängt stark von der Wirtschaftsstruktur ab. Der Kreis Görlitz ist von vielen kleinen Unternehmen geprägt, die häufig nur ein enges Marktsegment abdecken. Hier gibt es viele Zulieferer – beispielsweise für die Autoindustrie, die oft nur von einem Unternehmen abhängig sind. Das ist dann eine ungünstige Situation. Große Firmen können solche Zulieferer schnell an die Wand drücken und niedrige Preise durchsetzen. Und da die Produkte sehr speziell sind, findet man auch nicht so rasch andere Abnehmer. Wenn man aber den Gewinn des Unternehmens nicht so einfach erhöhen kann, ist es auch schlecht möglich, höhere Löhne zu zahlen. Niedrige Löhne bedeuten dann aber auch niedrige Kaufkraft, und das wirkt sich auch auf die Nachfrage regional gehandelter Güter aus. Hier können dann auch nur geringe Erlöse erwirtschaftet werden. Das ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht so ohne Weiteres herauskommt.

Das klingt, als wäre hier im Osten Sachsens die kostengünstige verlängerte Werkbank der großen Konzerne ...

Verlängerte Werkbank klingt ja nach etwas Großem. Die Unternehmen im Kreis sind aber eher klein, das findet man hier also nicht. Dass es an leistungsfähigen Finalproduzenten fehlt, ist dennoch richtig.

Wenn schon die Löhne gering sind – kann das ein Wettbewerbsvorteil sein?

Einen Wettbewerb über Löhne und Arbeitskosten halte ich grundsätzlich für problematisch. Und im Grenzgebiet ist das erst recht keine kluge Strategie. Denn einige Kilometer weiter ist die Arbeit vielleicht noch günstiger zu haben. Mit solcher Werbung lockt man zudem vor allem Unternehmen an, die ihren Erfolg auf den geringen Lohnkosten aufbauen. Sie werden vermutlich als erste Schwierigkeiten haben, höhere Löhne zu zahlen.

Die geografische Lage ist kein Vorteil?

Nein, in der Tat. Bis Görlitz kommt man ja noch problemlos über die Autobahn, aber in den Südzipfel des Kreises nach Zittau? Oder nach Bad Muskau?

Diese Probleme hat aber nicht nur der Kreis Görlitz. Wie machen das andere?

Es gibt einige Regionen, oftmals Grenzregionen, die ganz ähnliche Sorgen haben – wenn zum Teil auch auf anderem Niveau: Regionen im Bayerischen Wald oder die Südwestpfalz, die von der Krise der Schuhindustrie getroffen wurde. Eine gute Entwicklung gibt es im Emsland, wo allerdings eine besondere Situation – der Flächenmangel in Holland – vieles bewirkt hat. Sich in diesen Regionen nach Strategien zu erkundigen, kann ich nur empfehlen.

An der Grenze könnte es also Rettung vom Nachbarn geben?

Helfen können durchaus Impulse aus den Nachbarländern. Das sieht man in Mecklenburg-Vorpommern, wo positive Effekte aus der Großstadt Szczecin über die Grenze schwappen. Aber das wird beim Landkreis Görlitz eher schwierig, da bräuchte man eine Stadt mit mindestens 200000 Einwohnern in der Nachbarschaft. Das wäre ja dann eher Prag, Liberec mit 100000 Einwohnern wird kaum solche Zugkraft entwickeln können. Und auf polnischer Seite sehe ich auch nichts, das der Wirtschaft Schwung bringen könnte.

Sie sagten, die Größe der Unternehmen sei ein wichtiger Punkt. Wollen oder können Firmen hier nicht wachsen?

Es gibt in der Tat das ostdeutsche Phänomen, dass viele Unternehmen meist weniger expandieren wollen. Das zeigen Untersuchungen. Sie haben sich eingerichtet, die Geschäfte laufen, man hat sein Auskommen und als Chef den Überblick. Das kann ich menschlich total verstehen. Wer nach der Wende seinen Betrieb neu aufgebaut hat, ist bald im Rentenalter. Da noch etwas Riskantes, Neues zu versuchen, nachdem man sich durch den Strukturwandel gekämpft hat, das wollen die meisten nicht.

Dann liegt der Ball also bei an der nächsten Chef-Generation?

Im Grunde ja. Sie können einen Neustart wagen oder mit anderen Unternehmen zusammengehen, um gemeinsam stärker zu sein. Ich vermute allerdings, dass etwas anderes eintreten wird: Mittelfristig werden Arbeitskräfte knapper, die Nachfrage steigt also und damit die Löhne. Wer das nicht bezahlen kann, wird aus dem Markt ausscheiden müssen. Das ist bitter und man mag es eigentlich nicht sagen.

Was genau meinen Sie mit Neustart?

Im Grunde muss man mit neuen Technologien arbeiten, neue Produkte entwickeln, um wettbewerbsfähig zu sein. Ein gutes Beispiel ist die Textilindustrie im Vogtland. Da haben sich einige Unternehmen auf Industrietextilien verlegt und Erfolg gehabt.

Textilindustrie gibt es im Kreis – zum Teil mit neuen Technologien, aber auch mit Frottierwaren, Damastwäsche ...

Wer Standardprodukte anbietet, die man überall produzieren kann, wird es künftig schwerer haben, zu bestehen. Insofern bin ich skeptisch, ob Firmen in Deutschland mit Frottierwaren auf Dauer erfolgreich sein werden – den Massenmarkt wird man als vergleichsweise teurer deutscher Hersteller damit wohl kaum aufrollen können, sodass auch die betrieblichen Wachstumspotenziale beschränkt sind.

Was könnte helfen – mehr Investitionen des Freistaates in der Region?

Das ist sehr schwer, im Grunde sind alle mit ihrem Latein am Ende. Der Freistaat versucht es über Clusterförderung und neue Technologien. Aber damit erreicht man nur die Spitze, im Kreis Görlitz profitieren davon nur wenige Firmen. Für die große Masse an Unternehmen – vor allem im Handwerk – ist es bei solchen Strukturproblemen sehr schwer, etwas zu tun.

zur Startseite