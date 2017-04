Es gibt noch Geld für Mügeln Wer im Heidenauer Wohngebiet etwas veranstalten will, hat gute Chancen. Es muss nur ein Antrag gestellt werden.

Im elften Jahr des Förderprogramms Soziale Stadt für Mügeln wird es immer bekannter: Waren es in den ersten neun Jahren im Schnitt reichlich sechs Anträge jährlich, die über den Verfügungsfonds bewilligt wurden, sind es bis jetzt in diesem Jahr schon vier. Und: Es gibt noch Geld.

Die meisten der zwischen 2008 und 2016 bewilligten Projekte waren nichtinvestiv, das heißt, es waren in der Regel Veranstaltungen. Eine der traditionellen ist der Minispielfeldcup für Grundschulen, der am kommenden Donnerstag zum siebenten Mal ausgetragen wird, sagt Stadtteilmanagerin Carola Lesky. Außerdem wird in diesem Jahr unter anderem die Feier der Kita Flohkiste zu ihrem 30-jährigen Bestehen am 13. Mai gefördert. Im April und Mai finden in der Stötzner-Schule zusammen mit der Stadtbibliothek Antiaggressionsprogramme statt.

Ebenfalls schon Tradition hat der Ernährungsführerschein im Rahmen des Projektes Karotto. Es informiert Grundschüler über gesunde Ernährung und wird im Mai und Juni an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Stötzner-Schule durchgeführt. Höhepunkt ist immer das Kochduell, zu dem diesmal aber erst im September Kinder und Erwachsene antreten werden. Ebenfalls im September plant das Kinder- und Jugendhaus Mügeln wieder einen „Tag der Begegnung“.

Bei dem Verfügungsfonds handelt es sich um ein Budget, dessen Höhe die Stadt sowie Sponsoren bestimmen. Alle in Mügeln ansässigen Einrichtungen und Vereine können Geld beantragen. In den ersten zehn Jahren hat Heidenau für Mügeln aus dem Programm „Soziale Stadt“ insgesamt über eine Million Euro erhalten. Die großen Beträge sind natürlich in Investitionen geflossen, wie in Wege, Spiel- und Sportgelegenheiten und zuletzt den Umbau der Christuskirche. Dafür wurde sogar das Fördergebiet erweitert. (SZ/sab)

