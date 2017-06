„Es gibt keinen flächendeckenden Fachkräftemangel“ Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer, über faire Bezahlung, gute Schüler und gezielte Zuwanderung.

Kein Schweißer in Sicht? Viele sprechen vom Fachkräftemangel. Aber was bedeutet das? Und gibt es den überhaupt? © dpa-tmn

Herr Fiehler, 2016 sind 130 000 Sachsen aus dem Freistaat gependelt, so viele wie nie zuvor. Stimmt was nicht mit den Jobs hier?

Das machen die nicht aus Langeweile. Sie fahren auf die Autobahn, stellen sich in den Stau, nehmen sich eine teure Zweitwohnung und lassen ihre Familie in der Woche hier zurück. Das würden sie nicht machen, wenn es hier lauter tolle Jobs gäbe. Die pauschale Aussage, dass es keine Fachleute gibt, stimmt einfach nicht. Sie kalkulieren ihre Kosten und arbeiten dann letztlich lieber in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen.

Wie könnten Unternehmer das ändern?

Vier von fünf pendeln wegen des Gehalts. Dabei sind 30 bis 50 Prozent mehr Lohn außerhalb Sachsens keine Seltenheit. Die Allermeisten würden durchaus eine geringere Bezahlung akzeptieren. Die großen Gewinne werden in Wolfsburg, München und Stuttgart eingefahren. Und dorthin pendeln die Hochqualifizierten.

Warum haben denn diese Menschen ihrer Heimat einst den Rücken gekehrt?

In den 90er- bis frühen 2000er-Jahren waren es nicht die Einkommensunterschiede, es gab im Osten einfach zu wenige adäquate Jobs.

Und nun?

Nun wollen sie zurück – und treffen hier auf die Realität. Und die ist oft nicht so rosig, wie sie in den Medien dargestellt wird.

Was ist das Problem?

Letztlich scheitert es oft an der zu geringen Bezahlung. Außerdem ist das Personalmanagement teils desaströs. Selbst renommierte Firmen reagieren nicht immer auf Bewerbungen.

Was suchen die Rückkehrer?

Die Leute, die zurückkommen, legen hier keine Stuttgarter oder Münchner Maßstäbe an. Zudem habe ich das Gefühl, dass den vielzitierten weichen Faktoren wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexiblen Arbeitszeiten und -orten oder einem Jobticket zu viel Bedeutung beigemessen wird. Er geht um die harten Faktoren. Und die heißen nach wie vor: faire Bezahlung, Vollzeit, unbefristet.

Wie sieht es denn mit offenen Stellen aus?

Mittlerweile gibt die Arbeitsagentur sogar selbst zu: Für die hohen Zahlen – so sollen in Sachsen derzeit 35 000 Jobs nicht besetzt sein – sorgen sehr viele Doppelzählungen. Weil ein und derselbe Job von Betrieben, Zeitarbeitsfirmen, privaten Vermittlern parallel angeboten wird. Das wissen alle, trotzdem sind die Zahlen in der Welt.

Also sind gar nicht so viele Jobs frei?

Ich denke nicht. Punktuell nach Region und Branchen gibt es ohne Zweifel Betriebe, die innerhalb einer bestimmten Zeit offene Stellen nicht adäquat besetzen können. Einen flächendeckenden Fachkräftemangel gibt es aber nicht. Die viel zu hohen Zahlen basieren nicht selten auf diffusen Hochrechnungen. Jeder weiß das, trotzdem plappern es alle nach.

In einer aktuellen Mitteilung der IHK Sachsen taucht das Wort Fachkräftemangel ebenfalls auf.

Das Wort Mangel suggeriert doch, dass es nicht genügend Arbeitskräfte gibt. Die entscheidende Frage lautet: Ist das wirklich so? Oder finden Arbeitskräfte und Firmen aus bestimmten Gründen nicht zusammen?

Das Gespräch führte Franz Werfel.

