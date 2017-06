Es gibt immer mehr Jobs Im Landkreis sinkt die Quote der Arbeitslosen auf einen neuen Tiefststand. Eine Region hat im Juni besonders aufgeholt.

Im Juni ist die Arbeitslosigkeit im gesamten Landkreis gesunken. Aktuell sind 6 723 Frauen und Männer arbeitslos. Das sind 5,3 Prozent aller Bürger im erwerbsfähigen Alter, also nur rund jeder Zwanzigste. Im Juni haben 280 Menschen eine neue Arbeit gefunden. Damit erreicht die Arbeitslosenquote einen neuen Tiefststand. Vor einem Jahr hatten im Landkreis noch rund 1 000 Menschen mehr eine Arbeit gesucht.

Am stärksten ging die Arbeitslosigkeit im Juni in Sebnitz zurück. Dort ist die Quote um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent gesunken. In Pirna sank sie um 0,3 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent, in Freital und Dippoldiswalde je um 0,2 Prozent auf 5,3 bzw. 4,0 Prozent. Auch im Vergleich mit 2016 konnte die Region rund um Sebnitz am meisten aufholen. Dort hat jeder Fünfte, der vor einem Jahr noch arbeitslos war, mittlerweile einen neuen Job gefunden.

Dementsprechend zufrieden äußerte sich Gerlinde Hildebrand, die Chefin der Pirnaer Arbeitsagentur. „Seit Januar konnten wir monatlich sinkende Arbeitslosenzahlen verkünden“, sagte sie. Die Beschäftigtenzahlen zeigten, dass im Vergleich zum Vorjahr mehr Menschen eine Arbeit haben. Im Dezember 2016, bis dahin sind die Zahlen mittlerweile ausgewertet, waren im Kreis fast 77 000 Menschen beschäftigt. Die kräftigsten Zuwächse verzeichneten demnach das verarbeitende Gewerbe mit mehr als 300 neuen Jobs allein im Landkreis, gefolgt von Arbeitnehmern, die in Heimen oder im Sozialwesen angestellt sind (plus 270 Jobs). Ebenfalls ordentlich zulegen konnten die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (plus 230 Jobs), die öffentliche Verwaltung (plus 200 Jobs) und der Bereich Verkehr und Logistik (plus 190 Jobs). Am ungünstigsten war die Entwicklung für Beschäftigte in den Bereichen Erziehung und Unterricht (minus 120 Angestellte) sowie Land- und Forstwirtschaft (minus 110).Positiv hebt die Arbeitsagentur hervor, dass die regionalen Firmen nach wie vor auf der Suche nach vielen Arbeitnehmern sind. So wurden seit Januar 3 100 neue Jobs gemeldet, 12 Prozent mehr als im Vorjahr. „Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Monaten fortsetzt“, sagte Gerlinde Hildebrand. Ähnlich sieht es für Azubis aus. Freie Stelle gebe es im Landkreis noch in jeder Branche.

