Es gibt Eis, Kinder! Die einen lieben es ganz soft, die anderen frosthart - in Dresden findet jeder sein Eis. Wer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, dem bietet unsere Karte reichlich Auswahl.

Erst mal ein fettes Eis auf die Freundschaft - dann gehen Franz, Ferdinand und Kolja zum Bolzen. © Stefan Becker

Schlangestehen für den kühlen Genuss: das klassische Bild vorm Café Komisch in der Dresdner Neustadt. Während die einen schon in der Hollywoodschaukel neben der Eisausgabe chillen, warten die anderen hinter der nächsten Straßenecke geduldig auf ihren Auftritt vorm Eismann.

Dresden versteht sich als Hotspot fürs Softeis made in GDR, denn hier arbeiten wahrscheinlich die meisten alten Maschinen im Dauerbetrieb. Wer dichtes, schweres Softeis liebt, kommt an der Ilka als Freudenspender nicht vorbei.



Unsere Karte zeigt die Eisdielen in Dresden. Sollten wir eine vergesen haben, so bitten wir um eine Mail an sz.online@dd-v.de - für eine weitere Kugel ist immer Platz.







30 Jahre lang fertigte der VEB Kältetechnik im thüringischen Niedersachswerfen die robuste Technik fast ohne Verfallsdatum. Zwischen 1962 und 1992 produzierte das Kombinat Ilka rund 30000 Eismaschinen und stiftete diesen dabei auch noch ihren Namen.



Klingt Ilka eher wie ein nordischer Sommerflirt, so bedeutet der Name wenig romantisch schlicht „Integriertes System Luft- und Kältetechnischer Anlagen“. Und die Dresdner lieben ihre Ilkas, schwören ihnen ewige Treue, egal ob vor oder hinter dem Zapfhahn.







Zu den Hotspots gehört dabei auch die Filiale von Willy Vanilly am Arnold-Bad. Dort bekommen Kinder auf Wunsch immer eine größere Waffel, damit das Kleckern überschaubar bleibt. An der Reicker Straße herrscht der Softeis-Bär mit einer Vielfalt an Eis-Kombis und auch bei Eis-Keyl regiert das frisch Gezapfte.







Während ein junges Unternehmen in Berlin beim Verkauf seines Softeises mit blau-weißem Pionier-Chic kokettiert, kommen die Dresdner ganz ohne karnevalesken Krimskrams aus - entscheidet doch allein der Geschmack.



Wobei wahre Nostalgiker eben auch in Sachsens Hauptstadt ihre eisige Erfüllung finden. Denn hier gibt es seit fast 70 Jahren das Eis der Familie Haselbauer. Was 1912 in Leipzig mit gestrichenem Vanille-Eis in der Waffelmuschel begann, fand 1949 einen festen Platz in Dresden und wird in zwei Eisdielen in der City serviert nach Original-Rezepturen.







Neben den vielen klassischen Softeis-Varianten und neuen Mischungen bieten die Eismacher der Stadt auch ganz exotische Genüsse in der Waffel oder im Becher. Dazu nur zwei Beispiele: Annette Nepple experimentiert in ihrer Eisdiele mit Gewürzen und Gemüse und eine gefrostete Tomate auf dem Eis macht auch optisch einiges her.







In den Tikibars im Hecht und in der Neustadt schlagen die heißen Herzen ebenfalls für eiskalte Überraschungen - diese Saison präsentieren die Macher ihre Kreation Matcha-Joghurt mit Birkenzucker - wahrscheinlich einmalig in der Stadt.







So viel Geschmack hat bestimmt seinen Preis - doch auch da bleibt Dresden ziemlich cool: Im bundesweiten Preis-Ranking rund um die günstigsten Eis-Kugeln belegt Dresden knapp hinter Bremerhaven den zweiten Platz: Durchschnittlich kostet das einfache Eisvergnügen hier weiter 1 Euro. Diese Daten ermittelte das Rabatt-Portal sparwelt.de.







Außer den Preisen ermittelten die Portal-Statistiker auch die beliebtesten Eissorten in der Republik und erlebten dabei eine eiskalte Überraschung: Schoko, Vanille und Erdbeere heißen weiterhin die Favoriten, an denen kommt kaum eine Eisfrau oder ein Eismann vorbei.





(szo/stb)

zur Startseite