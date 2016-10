Es gibt einen Zeugen für die Zerstörungstat Das Kunstwerk auf dem Lutherplatz ist so brutal angegriffen worden, wie noch nie. Was wir bis jetzt über den Vorfall wissen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Bild der Zerstörung bot sich gestern Früh allen auf dem Lutherplatz. Von der Kunstinstallation ist kaum noch etwas zu sehen. Foto: © Pawel Sosnowski Ein Bild der Zerstörung bot sich gestern Früh allen auf dem Lutherplatz. Von der Kunstinstallation ist kaum noch etwas zu sehen. Foto:

So sah es auf dem Lutherplatz Anfang September aus.

Görlitz. Roland Franke hatte ganz andere Pläne. Seit Dienstag stehen auf dem Hof seiner Glaserei auf der Dresdner Straße die neu bestellen Glasscheiben für die Kunstinstallation auf dem Lutherplatz. Es ist ganz besonderes Glas – Acrylglas. So wollte es die Stadt, die Franke mit den Arbeiten beauftragte. Acrylglas ist noch widerständiger gegen stumpfe Gewalt. Schon bislang musste man zu Hammer und Eisenstange greifen, um das Glas zu zerstören. Künftig sollte es noch schwieriger werden. Bis Ende der Woche, rechnete Franke, hätte er die Gläser auf die Prismen des Kunstwerkes „Grenze“ des polnischen Künstlers Tomasz Tomaszewski anbringen können. Stattdessen musste sein Mitarbeiter gestern Früh auf den Lutherplatz eilen, um die Reste eines weiteren, aber diesmal besonders aggressiven Akts der Zerstörung aus der Nacht zuvor wegzuräumen.

Unbekannte, so vermeldete es die Polizei später, hatten am Dienstagabend mehrere der aufgestellten Skulpturen umgeworfen. Mindestens drei der Werke trugen dabei Schäden davon. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1 000 Euro. Anwohner schilderten in den sozialen Netzwerken, dass schon am Nachmittag Halbstarke im Alter von schätzungsweise zehn Jahren versucht hätten, die schweren Einzelteile umzuwerfen.

Nach dieser Darstellung gingen die Kinder bereits zu diesem Zeitpunkt äußerst aggressiv gegen die Dinge, aber auch gegen die Anwohner vor, die sie von ihrem Tun abhalten wollten. Am Abend schließlich sollen es fünf bis sechs Personen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren gewesen sein, die die Skulpturen umwarfen und mit Tritten versuchten, das Glas zu zersplittern. Nach SZ-Informationen gibt es wenigstens einen Augenzeugen der Tat, wenn es auch ein Kind ist. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die nähere Angaben zu der Tat machen können.

Die Einschätzungen der Anwohner über die Aggressivität der Angreifer klingen auch deswegen glaubhaft, weil die Teile des Kunstwerkes ungemein schwer sind. Im Innern sind sie, so heißt es aus dem Görlitzer Rathaus, mit alten Gehwegplatten oder schweren Sandsäcken gefüllt. Damit sollte ihr Umfallen beispielsweise bei Wetterunbilden wie schweren Stürmen verhindert werden. Eine andere Verankerung im Boden musste unterbleiben, da unter dem Lutherplatz eine Versorgungsleitung verläuft. Wie die Randalierer die Teile zum Umstürzen gebracht haben, ist den Verantwortlichen der Stadt jedenfalls ein Rätsel.

Auch im Görlitzer Rathaus herrschte am Mittwochmorgen Entsetzen über das Ausmaß der Zerstörung. „Fest steht, dass es deutlich alle Vorfälle der Vergangenheit übertrifft“, erklärte Sprecher Wulf Stibenz. „Als Sofortmaßnahmen wurden das Areal am frühen Morgen abgesperrt, die zerbrochenen und noch intakten Spiegel entfernt und der Platz vom Betriebshof gereinigt.“

Mit diesem schwersten Angriff gegen die Ausstellung „Görlitzer Art“ setzt sich die Serie von Zerstörungen fort. Sie begann noch, ehe die Schau eröffnet wurde. Seit April richtete sich gegen viele der zehn Kunstwerke rohe Gewalt, bei einigen Installationen traten aber auch Mängel der Konstruktion auf wie beispielsweise bei den Schaukeln auf dem Otto-Buchwitz-Platz. Lediglich die Installation im Kreisverkehr an der Bahnhofstraße, der Farbauftrag auf der Straße am Lutherplatz sowie die fortlaufende Uhr an der Conrad-Schiedt-Straße sind bislang nicht von den Zerstörungen betroffen gewesen. Die Stadt wertet sie mittlerweile auch als Angriffe auf die Ausstellung überhaupt, die auch ein politisches Signal, nämlich „ ein Schaufenster der Kulturhauptstadt Europas Wroclaw 2016“ sein sollte.

Bereits ohne den neuerlichen Vorfall summierten sich die Schäden nach Angaben der Stadt auf rund 5 700 Euro. Ein Viertel dieser Summe trugen die Künstler, den Rest die Stadt Görlitz selbst. Trotzdem will das Rathaus noch nicht aufgeben. „Wir haben uns mit dem Kulturservice dafür entschieden“, erklärte Sprecher Wulf Stibenz gestern Nachmittag, „dass die erneute Aufstellung der Prismen inklusive der umfassenden Reparatur erfolgt, um sich nicht einer Vandalismusaktion zu beugen.“

Sobald der Platz etwas abgetrocknet ist, werden die reparierten Prismen aufgerichtet. Und dann wird auch wieder Glasermeister Roland Frank kommen und die Acrylgläser doch noch installieren können.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder die Informationen zu den Tätern liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz, 03581 6500 entgegen.

zur Startseite