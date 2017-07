Es gibt ein Wiedersehen Nach drei Jahren bei Dynamo Dresden hat Nils Teixeira einen neuen Verein gefunden – in der 2. Bundesliga.

Musste bei Dynamo seine Sachen packen, läuft mit etwas Glück in der kommenden Saison aber trotzdem wieder in Dresden auf: Nils Teixeira. © Robert Michael

Der Abschied von Dynamo Dresden fiel nicht nur Nils Teixeira schwer, auch viele Fans bedauerten das Aus für den immer fröhlichen Außenverteidiger bei den Sachsen. Doch nun gibt es zumindest etwas Grund zu Freude. Denn in der Saison 2017/18 wird es immerhin zwei Möglichkeiten des Wiedersehens geben. Der 26 Jahre alte Fanliebling unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag bei Dresdner Zweitliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld.

„Wir freuen uns, dass uns die Verpflichtung von Nils Teixeira gelungen ist. Er ist technisch und taktisch hervorragend ausgebildet und verfügt bereits über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga“, sagte Bielefelds Geschäftsführer Samir Arabi.

Am 7. Spieltag (19. bis 21. September) gastieren die Ostwestfalen im Dresdner DDV-Stadion, am 24. Spieltag (23. bis 26. Februar) geht es für die Schwarz-Gelben in die Schüco-Arena nach Bielefeld. (sid/szo)

