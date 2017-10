Es geht wieder rund Zschopau erlebt zum dritten Mal die Enduro-Weltmeisterschaft – und zum zweiten Mal das Finale.

Enduro-Held Harald Sturm handelt mit Motorrädern. © Christof Heyden

Alain Blanchard erinnert sich noch gut an den Jahresauftakt. Der Promoter der Super- und Enduro-Weltmeisterschaft begann die Saison mit dem Super-Enduro-WM-Lauf am 7. Januar in der Riesaer Sachsenarena. Er beendet sie auch in diesem Bundesland – mit dem Enduro-WM-Finale von Freitag bis Sonntag rund um Zschopau. „Ich bin mir sicher, dass das nach 13 Jahren Pause eine genauso tolle Veranstaltung wie in Riesa wird“, sagt der Franzose. „Wir sind immer gern in Deutschland.“ Er lobt besonders die akribische Arbeit und gute Kooperation mit den Ausrichtern im Freistaat.

Blanchard vermarktet die Enduro-WM seit 2004 und gastierte schon damals mit ihr im Erzgebirge. Nun kommt sie das dritte Mal dahin und das zweite Mal als Finale. Die Geschichte dieses Rennens reicht viel länger zurück – bis 1955. Damals organisierte das Motorradwerk Zschopau erstmals den gleichnamigen Wettbewerb rund um seinen Sitz. Zwischen 1963 und 1987 beherrschte MZ die Branche. Die Werksfahrer gewannen siebenmal die Mannschafts-WM – zuletzt vor 30 Jahren.

Aus Anlass dieses Jubiläums trafen sich die Helden von damals am Donnerstag in Zschopau. Harald Sturm gehörte 1987 dazu und zählt immer noch zu den Stars der Szene. Sein Schützling Maria Franke sei „Deutschlands schnellste Enduro-Fahrerin“, sagt er. Sturm kämpft mit ihr jetzt beim Heimspiel sogar um den WM-Titel. Der Sieg seines Rennstalls von 1987 ebnete den Weg zur WM-Premiere 1990 rund um Zschopau. Aber nach der deutschen Einheit fielen die MZ-Hilfe und der Name weg.

Seit 1999 heißt das Rennen wieder „Rund um Zschopau“. Es gilt aufgrund der anspruchsvollen Piste und des häufig schlechten Wetters als einer der weltweit schwersten Enduro-Wettbewerbe. Die Ausrichter zählen 30 000 bis 40 000 Fans. Dadurch ist „Rund um Zschopau“ hinter dem deutschen Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring das am besten besuchte Motorsportereignis im Bundesland.

Zum WM-Finale 2004 kamen sogar 125 000 Gäste. Damals nutzte Blanchard die Chance, viele ehemalige Fahrer aus dem Ausland einzuladen. Er initiierte beispielsweise einen Parallel-Moto-Cross mit 48 Ex-Welt- und Europameistern – allein das vor 20 000 Zuschauern. Blanchard verspricht auch dieses Mal mehr als Enduro.

zur Startseite