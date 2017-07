Es geht weiter in Straßgräbchen Die Turnhalle des Ortes bekommt neue Fenster und Türen. Das soll helfen, Geld zu sparen.

Die Stadt Bernsdorf hat auch in diesem Jahr einiges mit der Turnhalle in Straßgräbchen vor. Die Sportstätte bekommt in den nächsten Wochen neue Fenster, eine neue Eingangstür und ein sogenanntes Wärmedämmverbundsystem an drei Seiten. Die Stadt will außerdem zusätzliche Türen für den Hausanschlussraum und die spätere Toilette für behinderten Menschen einbauen. „Die Turnhalle Straßgräbchen wird im Rahmen des Programms Brücken in die Zukunft thermisch ertüchtigt“, sagt Steffen Moschke vom Amt für Bau und Finanzen.

Der Stadtrat von Bernsdorf hat die Arbeiten bereits vergeben. Die erste Firma beginnt in dieser Woche und stellt die Rüstung. „Die Fenster werden ab nächste Woche eingebaut und das Wärmedämmverbundsystem wird zeitnah nach den Fenstermontagen beginnen“, sagt Steffen Moschke. Die Stadt Bernsdorf investiert mit Unterstützung des Förderprogramms 60 000 Euro. Sie will durch die Maßnahmen in Zukunft Energie und damit Geld sparen.

Die Bauarbeiten sind nicht die Ersten aus diesem Grund in der Turnhalle in Straßgräbchen. Die Stadt hat bereits das Dach gedämmt und erneuert und die Fassadenseite der Halle gedämmt. Der Wärmeerzeuger der Heizungsanlage wurde 2016 auf den Prüfstand gestellt und ausgetauscht. „Nach der jetzigen Maßnahme ist die Halle vollständig thermisch ertüchtigt und entspricht den gesetzlichen Standards“, sagt Steffen Moschke.

Hilfe für Sportverein

Die aktuellen Baumaßnahmen könnten aber auch den Sportverein Straßgräbchen indirekt unterstützen. Die Stadt Bernsdorf hat erst im vergangenen Jahr die Mieten für die Sportstätten in ihren verschiedenen Ortsteilen aneinander angeglichen. Das bedeutete, dass auch der Sportverein in Straßgräbchen an den Betriebskosten für die Sporthalle und den Sportplatz beteiligt wurde. Er zahlt seit diesem Jahr 28 Prozent der beeinflussbaren Betriebskosten. In diese Kategorie fallen die Aufwendungen für Heizung, Wasser, Abwasser und Strom. Eine Investition in die Dämmung der Halle hilft damit auch dem Verein, Kosten im Rahmen zu halten. Der Verein mit den 280 Mitgliedern nutzt die Halle für die verschiedenen Sportgruppen. Er hat sich im Rahmen der Verhandlungen des letzten Jahres auch dazu verpflichtet, die Sporthalle zu reinigen und den Sportplatz zu pflegen.

Die Baumaßnahmen in der Turnhalle ergänzen die Arbeiten, die in den vergangenen Jahren auf dem Gelände erfolgten. Die Stadt hat vor zwei Jahren die ehemalige Schule, in der jetzt die Kita untergebracht ist, deutlich verkleinert und saniert.

