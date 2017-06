„Es geht um Menschenleben“ Die Elblandkliniken wollen ihre Sterberate weiter senken. Sie spüren jedem einzelnen auffälligen Fall nach.

Will sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern zusammen mit den drei Ärztlichen Direktoren die Elblandkliniken immer besser machen: Unternehmens-Vorstand Frank Ohi nutzt dazu als ein Instrument die jährliche Analyse der Todesfälle durch die Initiative Qualitätsmedizin. © Claudia Hübschmann

Der Wert bei Schlaganfällen sieht nicht gut aus. 15,4 Prozent der Patienten mit dieser Hauptdiagnose sind vergangenes Jahr im Riesaer Krankenhaus gestorben. Auf Grundlage von Statistiken der europaweiten Initiative Qualitätsmedizin (IQM) wäre für das Elblandklinikum in der Stahlstadt eine Sterblichkeit von 8,9 Prozent zu erwarten. Läuft da etwas schief? Müssen die Alarmglocken schellen?

Jörgen Weber, der sich für die Elblandkliniken um das Qualitätsmanagement kümmert, tippt mit dem Zeigefinger auf zwei kleine Zahlen, die unter dem Prozentsatz stehen. Demnach basieren die Angaben für Riesa auf lediglich 39 Schlaganfallpatienten im gesamten Jahr 2016. Sechs von ihnen verstarben.

Gegenüber der totalen Zahl von 679 Patienten mit der Hauptdiagnose Schlaganfall für das Elblandklinikum insgesamt nimmt sich das sehr gering aus. Mit einer Sterberate von 7,8 Prozent liegt die ganze Gruppe zudem sehr deutlich unter dem nach Vergleichszahlen zu erwartenden Wert von 9,3 Prozent.

„Das genau sind die Tücken dieser Statistik“, sagt Elblandkliniken-Vorstand Frank Ohi. Mit den drei Ärztlichen Direktoren der Krankenhausgruppe und Qualitätsmanager Weber hat er sich an diesem Vormittag getroffen, um über die IQM-Daten für 2016 zu sprechen. Für das gesamte Unternehmen zeigen diese beim sogenannten Zielerreichungsgrad – welcher sämtliche Daten zusammenfasst – eine Verbesserung im Jahresvergleich um zwölf Prozentpunkte an. Mittlerweile bereits zum fünften Mal kann der Gesundheitskonzern auf eine solche Analyse zurückgreifen. Diese ist Kernbestandteil der ursprünglich von den privaten Helios Kliniken entwickelten Initiative. Derzeit beteiligen sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 400 Krankenhäuser an dem Verfahren. Dabei werden die routinemäßig an die Krankenkassen gemeldeten Todesfälle gesammelt und nach Diagnosen aufgeschlüsselt. Auf die örtlichen Besonderheiten angepasste Durchschnittszahlen, die sogenannten Erwartungswerte, liefern einen Vergleichsmaßstab. Weichen die eigenen Ergebnisse davon auffällig ab, wird in aufwendigen Verfahren nach Ursachen gesucht.

Im Fall Riesa erklärt sich der auf den ersten Blick auffällige Ausrutscher durch die unterschiedlichen Schwerpunkte der einzelnen Häuser. Schlaganfallpatienten aus der Region werden seit 2012 vordringlich in einer Stroke-Unit genannten Spezialstation in Meißen behandelt. Chefarzt PD Dr. med. Martin Wolz begann hier vor fünf Jahren mit zehn Betten und vier Ärzten , die Klinik für Neurologie aufzubauen. Mittlerweile ist die Klinik auf über 60 Betten mit einem Team von etwa 18 Ärzten angewachsen. Über 2 500 stationäre Behandlungsfälle kommen alljährlich zusammen. Schlaganfall-Patienten aus Riesa oder Radebeul werden nach Möglichkeit so schnell wie möglich ins Meißner Haus verlegt, damit sie vom dort versammelten Spezialwissen und -können profitieren. Die Initiative Qualitätsmedizin hat mit geholfen, diese effizienten und lebensrettenden Strukturen aufzubauen.

Es gibt aber auch Patienten, die nicht mehr transportfähig oder bereits so schwer geschädigt sind, dass ihre Überlebenschancen extrem gering ausfallen. Durchweg um solche oder ähnlich gelagerte Fälle handelte es sich bei den sechs Toten in Riesa.

In anderen Bereichen funktioniert dieser Erklärungsansatz nicht. Auffälligkeiten zeigen die 2016er IQM-Zahlen der Elblandkliniken beispielsweise bei Chronisch Obstruktiver Lungenkrankheit (COPD) in einem der Häuser. Hier werde jetzt Fall für Fall analysiert, ob sich übergreifende Muster und Zusammenhänge erkennen lassen, so Frank Ohi. Diagnose, Behandlung, Dokumentation, Technik – alles kommt auf den Prüfstand. Als weiterführendes Mittel gibt es über den IQM-Klinikverbund zudem die Möglichkeit, Chefärzte aus ähnlich strukturierten Häusern zurate zu ziehen. „Da wird dann hinter verschlossenen Türen schon einmal Tacheles gesprochen“, sagt Ohi. Genau das sei aber auch der Sinn der Übung. „Es geht hier schließlich um Menschenleben“, so der Klinik-Vorstand. Für die Zukunft sieht er großes Potenzial im von der IQM jetzt neu erfassten Pflegebereich. Er sei sicher, dass sich dabei viel Potenzial ergebe, wo die Kliniken noch einmal besser werden könnten.

Die IQM-Daten finden sich im Internet unter den Punkten Unternehmen und Qualitätsmanagement auf: www.elblandkliniken.de

