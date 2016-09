Es geht um die Goldene Ananas... Die Füchse spielen in der Liga in der es keinen Aufsteiger und im Regelfall keinen echten Absteiger gibt. Was hält einen Fan in der zweiten Liga?

In diesen Tagen, kurz vor dem Saisonstart, gibt es wieder Pressekonferenzen, in denen die Trainer und Manager gefragt werden: „Was sind Ihre Ziele?“, „Wie schätzen Sie die Mannschaft ein?“ usw. Im Grunde braucht man dort nicht hinzugehen.

Was wird einem schon Neues geboten, insbesondere für die DEL 2? Es gibt keinen Aufstieg, diese Regelung ist in diesem Sommer – aus welchen Gründen auch immer – wieder gescheitert. In der DEL will es keiner so richtig, so glaube ich. Das Risiko, am Ende der Saison abzusteigen und damit seine Investitionen zu verlieren, wäre einfach zu groß. In der DEL 2 wollen vielleicht alle den Aufstieg, aber können würden es nur wenige, da sie die Vorgaben der DEL an die Finanzen und die Stadien nicht erfüllen.

Sei es wie es sei, um den Aufstieg geht es auch in dieser Saison wiedermal in der DEL2 nicht. Dann wenigstens gegen den Abstieg, damit am Ende der Tabelle etwas Leben in die Bude kommt. Ja – der ist möglich und vor dem graut es auch jedem Verein. Was bleibt, die Welt ist ungerecht – wir können nie deutscher Meister werden, aber absteigen „könnten“ wir immer.

Warum „könnten“? Schau ich mir an, was in den letzten Jahren geschehen ist, so wäre mein Verein auch oben geblieben, wenn er sportlich abgestiegen wäre. Wichtiger als der sportliche Erfolg ist der Wirtschaftliche. Es stieg sportlich immer ein Verein ab, um dann am grünen Tisch in der Liga zu bleiben. Ein anderer Verein hatte sich verzockt und ist aus Mangel an Geld mehr oder weniger freiwillig abgestiegen. Obwohl „verzockt“ ist hier der falsche Ausdruck, wenn ein Großsponsor in wirtschaftliche Schieflage gerät, kann der beste Manager seinen Verein nicht retten.

Oder es passiert wie letztes Jahr, als der Besitzer eines Vereines der DEL nicht mehr glaubte, sein Geld sei gut investiert, seine Koffer packte und ging, und der Club sich auflösen musste. Dass der Besitzer dies macht, ist sein gutes Recht, aber für die Fans und die Angestellten vor Ort ein Desaster. Für einen anderen Verein wiederum ist das die Chance, in der DEL zu spielen und die Rettung für den Absteiger. So geht das seit Jahren und daran wird sich kaum etwas ändern – leider!

Es geht also in dieser Saison für uns wieder um die „Goldene Ananas“. Was hält mich dann als Fan in der zweiten Liga? Im Grunde die Hoffnung auf spannende Spiele, sicherlich nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Doch wünsche ich mir als Fan, dass meine Mannschaft versucht, ihr Bestes zu geben und gewinnen will. Dass solches nicht immer klappt, ist mir auch bewusst, aber wenn sie kämpfen, dann schmunzle ich lieber über den Fehlpass bzw. die Slapstickeinlage, als dass ich mich lautstark echauffiere. Ich weiß, dass einige von unseren Jungs nebenbei arbeiten gehen und teilweise ihren Urlaub opfern, um für den Verein zu spielen. Wenn diese dann am Freitagabend im letzten Drittel einfach nicht mehr können, ist das für mich kein Beinbruch, ich sitze ja dann auf der Tribüne und brauche nur zuzuschauen und kann – wie viele um mich herum – sofort analysieren, was wir alles besser gemacht hätten, während Götz, Heyer und Co. da unten froh sind, auf die Bank zu kommen, um nach Luft zu schnappen.

Für Weißwasser hoffe ich, dass wir um die Pre-Play-Offs spielen, die Play-offs erreichen und dann das letzte Spiel der Saison gewinnen und somit die „Goldene Ananas“ erhalten. Dass dies der Trainer auf der Pressekonferenz vielleicht nicht ganz so sagt, kann ich mir vorstellen.

Falls ich mir mal ein Spiel um eine echte Meisterschaft anschauen will, kann ich ja immer noch nach Berlin oder Liberec fahren. Dann bin ich bei solchen Spielen als Fan des Eishockeysports unterwegs.

