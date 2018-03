Es geht um die Anerkennung der Lebensleistung Weißwasseraner sprechen mit SPD-Ministerin über die Nachwendezeit. Petra Köpping gibt zu: „Man hat sich um die Menschen zu wenig gekümmert.“

zurück Bild 1 von 2 weiter Thomas Baum (l.), Integrationsministerin Petra Köpping und Thomas Jurk hören den Menschen zu. © Joachim Rehle Thomas Baum (l.), Integrationsministerin Petra Köpping und Thomas Jurk hören den Menschen zu.

Uli Teichert ist ehemaliger Glasarbeiter in Weißwasser. Danach engagierte er sich beim Karneval in der Stadt und für das Volkshaus.

Weißwasser. Was am Dienstagabend von Weißwasseranern bei einer Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion zum Thema „Nachwendezeit“ im Soziokulturellen Zentrum Telux angesprochen wurde, würde ganze Bücher füllen: Rente im Ost-West-Vergleich, Arbeitslosigkeit, Energiewende, Strukturwandel, Flüchtlinge, Zukunftsangst oder Wegzug der Jugend aus der Lausitz sind nur einige Schlagworte, die die Menschen umtreiben. Emotional und vor allem persönlich zugleich sind dabei die Geschichten der Bürger, die an jenem Abend zu hören waren. Was jedoch die Gäste beim Diskussionsabend einte, zu dem Landtagsabgeordneter Thomas Baum, Bundestagsabgeordneter Thomas Jurk und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (alle SPD) geladen hatten, lässt sich wohl auf die schlüssige Formel bringen: „Die Lebensleistung der Bürger, die die Hälfte ihres Lebens in der DDR verbracht haben, muss anerkannt werden.“

Als Ungerechtigkeit wird beispielsweise empfunden, dass Ostdeutsche nicht die gleiche Rente bekommen wie Westdeutsche. Uli Teichert ärgert in diesem Zusammenhang auch, wie der Osten in den Medien dargestellt wird. Der ehemalige Glasarbeiter sagt, „wir haben schließlich hier in der Telux seinerzeit für das «kapitalistische Ausland» gearbeitet“. Gestört hatte das damals in Westdeutschland niemanden. Er findet es gut, dass sich nach so vielen Jahren Nachwendezeit Politiker endlich einmal die Geschichten der Menschen im Osten anhören. Sicher aufgeschreckt, so gibt Teichert zu verstehen, durch die vergangene Bundestagswahl und das Aufstreben der AfD und die Demonstrationen von „Pegida“ in Dresden. Als Integrationsministerin, so erklärt Petra Köpping, habe sie gerade angesichts der ankommenden Flüchtlinge in den vergangenen Jahren viel mit den Menschen gesprochen. „Viele haben mir gesagt: «Integrieren Sie erst einmal uns.»“, schildert sie. Häufig sei es bei den vielen Debatten um Flüchtlinge nämlich gar nicht um die Flüchtlinge, sondern um die Schicksale der hier lebenden Menschen gegangen. „Gerade das Arbeitsamt hat nach der Wende zur Demütigung der Menschen beigetragen“, erinnert sich die Ministerin. Ihr sei es wichtig, „mit der Vergangenheit im Reinen“ zu sein. „Was ich feststellte“, so erklärt sie in Weißwasser weiter, „dass nach der Wende allerhand gebaut wurde. Straßen, Brücken oder Bushaltestellen. Man hat sich aber um die Menschen zu wenig gekümmert.“

„Sie sitzen hier in meiner alten Wirkungsstätte“, erklärt ihr Uli Teichert aus Weißwasser. Als Betriebsrat habe Teichert in der ehemaligen Spezialglasfabrik bis nach der Wendezeit gewirkt. „Als die großen Entlassungswellen kamen, die Belegschaft von knapp 2000 Beschäftigten auf 150 reduziert wurde, wusste ich oft schon vorher, wem eine Entlassung droht“, berichtet er. Verkraftet habe er diese Situation bis heute nicht. „Ich habe den Posten als Betriebsrat aufgegeben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe“, erinnert er sich. Erlebt habe er, wie die „großen Investoren“ aus der alten Bundesrepublik nach Weißwasser gekommen waren und „ihnen die Schuhe geküsst“ wurden. Nur mit Entlassungen, so hätten die Investoren argumentiert, wäre die Glasindustrie in Weißwasser zu retten gewesen. Geblieben sind allerdings leer stehende Fabrikgebäude. Fördermittel seien in diesem Zusammenhang nur über Weißwasser hinweg in andere Betriebe geflossen. Hiergeblieben sei in dieser Zeit kaum etwas.

Als Uli Teichert schließlich auch entlassen wurde, habe ihn der Karneval aufgefangen. Viele Jahre nämlich habe er sich über den Karnevalsverein Weißwasser sozial engagiert. Noch heute erinnern sich viele Weißwasseraner an die Abende im Volkshaus – das heute ungenutzt sein Dasein fristet. Von Umschulung zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) habe sich Uli Teichert dann gehangelt. „Viele von uns hatten keinen «normalen» Job mehr. Es ist also auch verständlich, dass die Jugend weggegangen ist“, räumt er ein.

Viel sei zwar bis heute erreicht worden, „aber unsere Region ist abgehängt“, bemängelt Uli Teichert. „Keiner will die DDR zurück“, sagt er, „aber die Lebensleistung der Menschen muss anerkannt werden.“ Da sei es eben wichtig, als Staat die Gemeinden zu unterstützen. Denn was brächten Fördermittelprogramme für dringend notwendige Investitionen, wenn die Gemeinden ihre Eigenmittel nicht aufbringen könnten? Auch die Kürzung von freiwilligen Leistungen in den Gemeinden sei ein falscher Weg. Hier müsse der Staat die Kommunen unterstützen. „Und dann fragen viele, warum es so viele Rechte bei uns gibt? Das kann ich Ihnen sagen: Weil der Staat versagt hat und Jugendclubs Leuten überlassen hat, die jetzt eben dort ihr Gedankengut verbreiten.“

Den anwesenden SPD-Politikern gibt Uli Teichert dann auch etwas mit: „Ihr Politiker solltet ehrlich sein und Tacheles reden – keine verschachtelten Sätze bauen, sondern die Dinge beim Namen nennen.“ Petra Köpping gibt ihm dabei recht. Sie wolle weiterhin „Tacheles“ reden. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Themen der Ostdeutschen auf die Agenda gesetzt werden. „Wir jammern dabei nicht, sondern müssen selbstbewusst auftreten und sagen, was uns nicht gefällt“, fordert sie die Weißwasseraner auf.

