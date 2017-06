Es geht um den WM-Titel 42 Mannschaften treten am Sonntag bei der SZ-Fan-WM an. Der Titelverteidiger hat Lospech.

Ein Exot sollte es werden – und der Wunsch der C-Jugend der SG Weißig ist in Erfüllung gegangen. Wenn die jungen Fußballer am Sonntag im DDV-Stadion um den Titel der SZ-Fan-WM spielen, treten sie unter der Flagge Jamaikas an. Das hat die Auslosung für die Mannschaft aus dem Dresdner Nordosten ergeben. In der Vorrundengruppe G – so etwas wie die Todesgruppe des Turniers – treffen die Weißiger, die im vergangenen Jahr als Vertreter Zyperns die Mini-EM für sich entschieden hatten, unter anderem auf Spanien. Dahinter verbirgt sich der Lommatzscher SV, der 2015 in der Spielstätte des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden triumphierte. Wer aber zum Beispiel für Deutschland, Ghana, Brasilien oder Costa Rica antritt, bleibt bis zum Anpfiff ein Geheimnis.

Wenn ab 9.45 Uhr der Ball rollt, sind 42 Mannschaften aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Sächsischen Zeitung dabei – und aus Zwickau. Nur eine Viertelstunde später beginnen auch die Entdeckertouren, bei denen unter anderem ein Blick in die Vip-Ebenen und die Gästekabinen gewährt wird. Auch rund um das Stadion gibt es einiges zu erleben, angefangen von der

SZ-Familienmeile über den Dribbelparcours bis hin zu einem Einblick in die Kinderstadtrundfahrt. Der Eintritt ist frei. (SZ)

zur Startseite