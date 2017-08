Kommentar Es geht nur miteinander Jugendliche pflegen deutsche Soldatengräber in Meißen. Einige stammen aus ehemals von Deutschland besetzten Ländern. SZ-Redakteur Jürgen Müller über das Projekt der Kriegsgräberfürsorge.

Der Krieg ist für sie weit weg, sie kennen ihn nur aus den Geschichtsbüchern und vielleicht aus Erzählungen. Dass ihre Großväter oder ihre Urgroßväter sich einst bekämpften, ist für die jungen Leute vorwiegend aus Osteuropa, die derzeit in Meißen Kriegsgräber in Ordnung bringen, kaum noch vorstellbar. Kaum vorstellbar wäre auch eine solche Aktion vor 50, 60 Jahren gewesen. Damals waren die Wunden des Kriegs noch zu frisch, der Kalte Krieg in vollem Gang. Die Generation, die jetzt in Meißen arbeitet, kann sich glücklich schätzen, dass sie in Frieden aufgewachsen ist, der seit mehr als sieben Jahrzehnten in Europa herrscht.

Dass auch russische Jugendliche deutsche Soldatengräber pflegen, ist mehr als nur ein Zeichen an die Politik. Dass in Europa schon so lange Frieden herrscht, dass der Kalte Krieg nicht zum heißen wurde, ist auch und vor allem der damaligen Sowjetunion und dem heutigen Russland und dessen Nachfolgestaaten zu verdanken. Das haben manche vergessen oder wollen es nicht wahrhaben. Wenn Politiker von „Europa“ sprechen, meinen sie meist die Europäische Union. Doch Europa ist größer als die EU. Und Frieden auf unserem Kontinent ist nur möglich, wenn auch Russland mit einbezogen wird.

Versöhnung auf dem Friedhof

Dass und wie ein solches friedliches Miteinander funktionieren kann, zeigt sich derzeit eindrucksvoll in Meißen. Von einem solchen Miteinander sind manche deutsche und europäische Politiker oft meilenweit entfernt. Insofern geht von Meißen ein Zeichen aus, wie friedliches Zusammenleben funktionieren kann. Nämlich nur miteinander, nicht gegeneinander.

